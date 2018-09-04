اليابان تعلن عن ارتفاع حصيلة ضحايا إعصار جيبي

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قتل ستة أشخاص وأصيب العشرات اليوم الموافق الثلاثاء في أقوى إعصار يضرب دولة اليابان منذ ربع قرن، وقد تسببت الأمطار والرياح العاتية في التسبب في عرقلة حركة النقل وعمل الشركات.

قد تسبب إعصار جيبي، وهو “الإعصار 21 في موسم الأعاصير في القارة الآسيوية”، والذي قد ضرب اليوم الموافق الثلاثاء مما تسبب في سقوط أسطح البيانات وانقلاب السيارات والشاحنات كما جرف ناقلة نفط راسية في “خليج أوساكا غرب اليابان” و اصطدمت بجسر مؤدي إلى “مطار كانساي”.

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وقد أعلنت بعض من وسائل الإعلام اليابانية بأن هناك ما لا يقل عن ستة أشخاص قد قتلوا بسبب إعصار جيبي، ومنهم رجل يبلغ من العمر واحد وسبعين عاماً بولاية شيغا، بعد أن سقط عليه “ستودع بسبب الرياح العاتية.

وقد أعلنت الإذاعة الوطنية اليابانية “إن اتش كي” إن هناك مائة وأربعة وستين شخصاً قد أصيبوا في مسار إعصار جيبي، لكن أصابتهم جميعاً تعد غير خطيرة.

وقد تسبب الإعصار في تدمير “جسر” كان مخصص لعزل المطار عن البر الرئيسي للجزيرة، مما تسبب في محاصر ما لا يقل عن ثلاثة آلاف شخص فيه.

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