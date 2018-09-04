أمير الكويت في زيارة عمل بواشنطن اليوم

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أعلنت دولة الكويت عن بدء زيارة الأمير “صباح الأحمد الجابر الصباح” اليوم الثلاثاء في زيارة عمل إلى عاصمة الولايات المتحدة الأمريكية واشنطن، وسوف يتم خلال الزيارة إجراء مباحثات رسمية مع دونالد ترامب الرئيس الأمريكي.

وقد وصل أمير الكويت إلى “مطار قاعدة اندروز الجوية” بالعاصمة الأمريكية واشنطن، يرافقه الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح نائب رئيس الحرس الوطني والوفد المصاحب له في الزيارة.

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كما أعلن خالد الجار الله الصباح وزير الخارجية الكويتي قائلاً “إن زيارة أمير الكويت إلى الولايات المتحدة الأمريكية تؤكد على حرص البلدين على التواصل والتنسيق لتعزيز الشراكة الاستراتيجية، وتأتي في ضوء تسارع التطورات على المستويين الدولي والإقليمي”.

وأكد “إن زيارة أمير الكويت تأتي كذلك في إطار العلاقات التاريخية المتميزة التي تجمع البلدين، منذ ما يزيد عن المائة عام، وتكتسب هذه الزيارة أهمية مضاعفة في ضوء سارع التطورات التي تشهدها الساحة على المستويين الإقليمي والدولي، وخاصة ما يتصل منها بالوضع في منطقة الخليج، وتطورات عملية السلام في الشرق الأوسط”.

وأكد وزير خارجية الكويت أن زيارة أمير الكويت إلى واشنطن سوف تشهد توقيع عدد من الاتفاقيات الدولية، والتي سوف تشكل إطاراً لتجسيد علاقات التعاون بين الدولتين.

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