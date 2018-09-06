شروط الحصول على الإقامة الدائمة بالمملكة وأهم المميزات المقدمة لحامل بطاقة الجرين كارد السعودي

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شروط الحصول على الإقامة الدائمة بالمملكة، أى وافد يمتلك هذه الشروط يمكنه الحصول على الاقامة الدائمة فى المملكة العربية السعودية، تداولت الأقاويل مجدداً في سوق العمل خلال هذه الأيام حول الفرصة المتاحة للحصول على الإقامة الدائمة في المملكة من خلال البطاقة الخضراء (الجرين كارد)، والتي أزاح عنها الستار ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في لقاء تلفزيوني عبر قناة “العربية” عن رؤية المملكة 2030، في توقيت سابق.

شروط الحصول على الإقامة الدائمة بالمملكة

أشار ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلي أن مشروع “الجرين كارد”، “سوف يمكن العرب والمسلمين من المكوث لفترة طويلة في السعودية، وأنه سوف يكون رافداً من روافد الاستثمار في السعودية، وأنه سوف يطبق في غضون الخمس أعوام المقبلة”، أي قبل سنة 2020 في الغالب.

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شروط الحصول على الجرين كارد السعودي

استنادا لموقع “عين اليوم” بعد مضي نحو سنة ونصف من بداية “رؤية 2030″، تم التعرف في منتصف أبريل المنصرم على 8 شروط تتيح فرصة الحصول على “الجرين كارد”، وهي:

1- مستوى تعليمي نادر.

2- مؤهلات دقيقة ومطلوبة.

3- وجود أفكار علمية وعملية تفيد السعودية.

4- المقدرة المالية المرتفعة للمستثمر.

5- تحقيق استثمارات على المدى الطويل.

6- تحقيق مكاسب من الإستثمارات.

7- توظيف أبناء السعودية.

8- إضافة قيمة اقتصادية للمملكة.

المميزات التي سيحصل عليها حامل الجرين كارد بالمملكة

وجاء من بين المميزات المروَّج لها لحامل “الجرين كارد”:

1. الحصول على إقامة دائمة.

2. امتلاك منزل وعقارات.

3. امتلاك الأعمال التجارية.

4. الحصول على معاش التقاعد.

5. الاشتراك في برنامج التأمين مقابل التعطُّل عن الشغل (ساند).

6. حرية التنقل بين منشآت الشغل.

7. الحصول على التعليم والخدمات الطبية في المستشفيات الحكومي.

كما تتيح المميزات المقدمة لحامل البطاقة، صدور تأشيرات استقدام العائلة (أقرباء الدرجة الأولى)، صدور تأشيرات للزيارات العائلية من الدرجة الثانية، صدور تأشيرتين للعمالة المنزلية، وأيضا إمكانية التنفيذ الذاتي لتأشيرة الخروج والعودة.