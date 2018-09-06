طريقة الاعتراض على مخالفات المرور بالسعودية من خلال موقع أبشر الالكتروني

Advertisements

طريقة الاعتراض على مخالفات المرور بالسعودية، نتابع معكم طريقة تقديم الاعتراض على مخالفات المرور بالسعودية، ولقد أصبح من اليسير الآن الإطلاع على مخالفات المرور والقيام والاعتراض عليها، في حالة عدم التأكد من صحتها أو الحاجه إلى إعادة النظر فيها، ولقد أصبح الأمر أكثر سهوله، حيث يستطيع المواطن تقديم الاعتراض بشكل إليكتروني، وذلك عبر موقع وزارة الداخلية “أبشر” أو تقديم الاعتراض عبر هيئة المرور المختصة في فصل المنازعات، بالمكان المتواجد به مقدم طلب الاعتراض، وفيما يخص خطوات تقديم الاعتراض على مخالفات المرور عبر موقع أبشر وزارة الداخلية سوف نشرحها لحضراتكم من خلال الصور .

طريقة الاعتراض على مخالفات المرور بالسعودية

طريقة الاعتراض على مخالفات المرور بالسعودية أصبحت أكثر سهولة ويسر، وذلك لأنها تقدم إلكترونيا عبر موقع أبشر، ولكن يوجد هناك الكثر من الأشياء التي يجب أخذها بعين الإعتبار عند التقدم بالاعتراض على مخالفات المرور، والتي تتلخص فيما يلي:

Advertisements

1. يجب أن يكن الاعتراض في غضون شهر من وقت تسجيل المخالفة وهو أمر ضروري لقبول هذا الاعتراض.

2. لن يتم قبول الاعتراض في حالة تقديمه بعد دفع قيمة المخالفة.

3. تستطيع التقديم بطلب الاعتراض مرة واحدة فقط عن كل مخالفة، وفى حالة إن تم رفض طلبك بالاعتراض يمكن اعادة تقديم طلب اعتراض مرة أخري على نفس المخالفة.

ولقد ذكر المرسوم الملكي “م 85” الذي تم صدور في 26-10-1426 فيما يخص هذا الجانب وهو تقديم الاعتراض على مخالفات المرور أو الاستفادة من كافة الخدمات التي يقدمها موقع أبشر التابع لوزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية، حيث يشترط تواجد حساب خاص بمقدم الاعتراض وذلك لإمكانية الدخول إلى نظام أبشر والحصول على الخدمات التي يقدمها، ومن ضمن هذه الخدمات هو الاستعلام عن مخالفات المرور بالسعودية وأيضا تقديم الاعتراض على تلك المخالفات.

طريقة الاعتراض على مخالفات المرور عبر موقع أبشر الإلكتروني

يتم تقديم الاعتراض عبر الدخول إلى موقع أبشر التابع لوزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية، والدخول إلى نظام أبشر وبعدها يتم اتباع الخطوات الآتية:

1. تسجيل الدخول إلى الحساب الخاص بك في أبشر.

2. بعدها يتم إختيار الصفحة التالية ومن ثم نختار تقديم اعتراض على مخالفات المرور.

3. ثم نكبس على أيقونة تقديم اعتراض، سوف تظهر لصاحب المخالفة شروط تقديم الاعتراض على مخالفات المرور.

4. يجب على مقدم طلب الاعتراض على المخالفات المرورية قراءة الشروط بعناية للتأكد من أنها تلائم هذا الاعتراض، وكذلك المخالفة المتعلقة بمن تقدم بطلب الاعتراض وبعدها نضغط على التالي.

5. بعدها نقوم بإختيار الصفحة التالية لمعرفة المخالفات، أو الإستعلام عن حالة الاعتراض السالفة، وذلك في حالة تواجد اعتراض سابق على أحدى المخالفات الأخرى.

6. بعدها نقوم بإختيار الاطلاع على المخالفات المرورية والاعتراض، سوف تظهر جميع الاعتراضات المسبقة لصاحب الحساب.

7. سوف نلاحظ فى الصورة التى سوف تظهر المخالفات أن صاحب الحساب عنده مخالفة واحدة يستطيع تقديم اعتراض عليها، وذلك بواسطة الضغط على كلمة اعتراض بجوار المخالفة ثم يتم الانتقال إلى صفحة جديدة يوجد بها كافة تفاصيل المخالفة بشكل كامل.

بالصور طريقة التقديم بالاعتراض على مخالفات المرور:



مخالفات المرور المسجلة من نظام ساهر

1. تجاوز حد السرعة المقررة

2. السير في الأماكن الخاطئة الغير مخصصة لسير المركبات.

3. التوقف على خط المشاة.

4. الالتفاف على إشارات المرور.

5. تخطى الإشارتين الخضراء أو الحمراء.

يلزم الدفع بعد الاعتراض على مخلفات المرور، هذا من أجل تفادي زيادة قيمة المخالفة لحد أعلى، وتقدم وزارة الداخلية الاعتراض لمرة واحدة وحسب على كل مخالفة.