الرئيس الإيراني في ورطة بسبب «حفاضات الأطفال»

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حمّل المعارضون الإيرانيون ، الرئيس الإيراني حسن روحاني ، مسؤولية النقص الحاد في سلعتي «الفوط الصحية» و«حفاضات الأطفال» ، في المتاجر الإيرانية ، كنتيجة للأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تعيشها إيران في الوقت الحالي ، والتي أثارت الكثير من الجدل في الأوساط السياسية الإيرانية.

نشطاء إيرانيون دشنوا هاشتاجا على مواقع التواصل الاجتماعي ، بهدف إيصال صوتهم للحكومة ، من أجل توفير حفاضات أطفالهم ، حيث سخر بعضهم من الدولة ، التي تمتلك صواريخا ولا تمتلك حفاضات.

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صحيفة «آرمان» الإيرانية ، ذكرت أن الأزمة التي تعيشها إيران في الوقت الحالي ، تحولت إلى مادة خصبة لمنافسي الرئيس الإيراني حسن روحاني للنيل منه ، بهدف إضعاف الحكومة والهجوم عليها ، وذلك بعد أن هاجم أحد النواب المتشددين الرئيس الإيراني بسبب الأزمة ، قائلا: «مطلب الشعب من حسن روحاني ، هو: رجاءً دعك من الاتفاق النووى الصاروخي ، وفكر قليلا فى الاتفاق النووي للحفاضات ، الأطفال في مأزق وأنت متخصص في هذا المجال».

المرشد الأعلى الإيراني ، علي خامنئي ، اعترف بوجود أزمة في حفاضات الأطفال والفوط الصحية ، وأضاف: «الأزمة تغضب الإيرانيين ، لكن ما يحدث مؤامرة ، هذه أحد طرق الأعداء لإغضاب الشعب الإيراني من السلطات».