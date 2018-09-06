 الإستعلام عن نتائج القبول بوظائف حرس الحدود 1439 ونتائج القبول المبدئي بالأمن والحماية

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الإستعلام عن نتائج القبول بوظائف حرس الحدود 1439، تم الإعلان عن نتائج القبول في وظائف حرس الحدود 1439 من خلال بوابة التوظيف التابعة لوزارة الداخلية على موقعها الإلكتروني، حيث يمكنكم الإطلاع على أسماء الذين تم قبولهم مبدئيا في وظائف القوات الخاصة للأمن والحماية، مع الإستعلام عن موعد المقابلات الشخصية، والأوراق المطلوبة ، وطريقة استكمال الاختبار للمرشحين للقبول المبدئي في وظائف قوات حرس الحدود، بالإضافة لبعض التعليمات العامة، وطريقة الحضور وأداء الاختبارات.

الإستعلام عن نتائج القبول بوظائف حرس الحدود 1439

لقد أفصحت وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، عن أسماء الذين تم قبولهم مبدئيا في وظائف القوات الخاصة للأمن والحماية، ويمكنكم الاستعلام برقم الهوية، وأيضا البيانات الخاصة بالمتقدمين عن نتائج القبول في وظائف حرس الحدود 1439، ومعرفة شروط القبول العامة والأوراق المطلوبة قبل البدء في خوض المقابلات النهائية.

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الإستعلام عن نتائج قبول حرس الحدود 1439

صرحت وكالة الشؤون العسكرية الخاصة بوزارة الداخلية بالمملكة عن نتائج المقبولين مبدئيا في وظائف القوات الخاصة للأمن والحماية، وطلبت من المتقدمين الاستعلام عن نتيجة قبول وظائف حرس الحدود 1439 ومعرفة المرشحين، وضرورة الالتزام بالموعد المحدد من أجل القيام ما تبقى من اختبارات مع الالتزام بإحضار الأوراق والمستندات المطلوبة والتي سوف نتعرف عليها من خلال الآتى:

الشروط و الأوراق المطالب بها المقبولين مبدئياً

أصل أو صورة لشهادة المؤهل الدراسي لكل تخصص بناء على شروط القبول والتسجيل للوظائف وهي:

(عريف، وكيل رقيب، جندي، جندي أول ) مع شهادة حسن سير وسلوك أو صورة منها ، وشهادة التخرج من الثانوية العامة، أو ما يعادلها من الشهادات التي يتم صدورها من قبل وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية وعدد 6 صور 4×6، وصورة خاصة بطلب التقديم إن وجد، مع ضرورة الالتزام بالموعد المحدد ويجلب الأوراق في الموعد المقرر ، وعدم إحضار الهواتف النقالة والأجهزة الإليكترونية الخاصة للاتصالات، وحلاقة الشعر على رقم 5 .

نتائج القبول في وظائف القوات الخاصة للأمن والحماية

يجب مراعاة الالتزام بالموعد المقرر مقابل إسم كل مرشح مبدئي اصطحاب الأوراق المطلوبة حيث أنه من أهم شروط استيفاء إجراءات القبول المبدئي للمرشحين .

قررت المديرية العامة لحرس الحدود تحديد ميعاد ظهور نتائج القبول النهائي للوظائف التي تم الإعلان عنها خلال عام 1439، وهذا في الفترة من 29-12-1439 وحتى 1-1-1440 القادم، وسوف يتم توضيح جميع المتطلبات من المقبولين بشكل نهائي.