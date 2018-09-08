أزمة جديدة بين المصدّرين وأنقرة بسبب «الليرة التركية»

Advertisements

في خطوة مفاجئة تهدف إلى دعم الليرة التركية المنهكة. ألزمت حكومة أنقرة المصدّرين ، بتحويل معظم إيراداتهم من العملات الأجنبية إلى الليرة التركية ، لكن مسؤولون في القطاع الصناعي ، قالوا إن خطوة مثل تلك ، قد تؤدي إلى خسائر للمصنعين.

وفقدت الليرة التركية أكثر من 40% من قيمتها أمام الدولار الأمريكي هذا العام ، ما أدى بدوره إلى ارتفاع تكاليف الغذاء والوقود ودفع التضخم للصعود إلى 18% ، وهو أعلى مستوى للتضخم في تركيا منذ 15 عاما.

Advertisements

وعن الأزمة الاقتصادية التي تعيشها تركيا في الوقت الحالي ، أكد خبراء اقتصاديون ، أن تركيا بحاجة إلى زيادات كبيرة في أسعار الفائدة ، بهدف وقف هبوط الليرة وكبح التضخم.

ويحجم البنك المركزي عن زيادة الفائدة ، وذلك بالنظر إلى ضغوط من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ، الذي يصف نفسه بأنه «عدو أسعار الفائدة».

وبموجب المرسوم الذي أعلنت عنه تركيا هذا الأسبوع ، يتعين على المصدرين أن يحولوا 80% من إيراداتهم من النقد الأجنبي إلى الليرة التركية ، في غضون 180 يوما من تلقيهم المدفوعات ، ويبدأ سريان الإجراء الجديد بداية من يوم الثلاثاء ، على أن يستمر لمدة 6 أشهر ، وبحسب الأرقام الرسمية ، بلغ إجمالي قيمة صادرات تركيا خلال العام الماضي 157 مليار دولار.