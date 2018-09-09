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حساب المواطن بالمملكة يحدد الفئات المستحقة للدعم النقدي، يتم تقديم الدعم للمواطنين بشكل مباشر من خلال الدعم النقدي، كما يتيح للمستفيدين من للدعم حرية الإنفاق أو ادخار الدعم النقدي المقدم لهم، ولقد أعلن برنامج حساب المواطن من قبل على أن مبلغ الدعم والذي تم اعتماده من جهة مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية، هو دعم مالي مقدم من الحكومة السعودية للأسر محدودة الدخل، والأشخاص المستقلين، ومن يحملون بطاقات التنقل، والمرأة السعودية المتزوجة من رجل أجنبي، كلها فئات مستحقة لدعم ‫حساب المواطن، كما يعد الدخل الشهري المقدم للأسر ‏المعيار الأساسي في برنامج “حساب المواطن”. وهناك عدة شروط وسياسات لابد أن تنطبق على المستحقين للدعم و الأهلية، وسوف نسلط عليها الضوء من خلال المقال.

حساب المواطن بالمملكة

من أهم شروط استحقاق الدعم النقدي، أن يكون المستحق للدعم سعودي الجنسية ويقيم بصورة دائمة داخل السعودية، هذا إلى جانب توافق البيانات الخاصة بالمستفيد مع البيانات المعلن عنها من قبل البرنامج ، وسوف يحدد مقدار الدعم بناءا على احتياج كل أسرة لهذا الدعم ، وسوف يقوم البرنامج بالمتابعة بشكل دوري لاستهلاك كل أسرة حيث سيقوم البرنامج بذلك لتحقيق أقصى معدل من الإنصاف وسوف يكون مقدار التعويض موازي للزيادة في فواتير الاستهلاك حسب معدل الدخل، وهذا يحتاج إلى حساب الاستحقاقات بشكل شهري للمستفيدين كلا بحسب راتبه ومقدار استهلاكه. إن لائحة البرنامج تهدف إلى تحقيق التوازن المالي لعام 2020 ، وقد أعلنت عن أمثلة لتوضيح طريقة إحتساب العائد النقدي، الذي سوف يتم تقديمة للمستفيدين، إذ تم تقسيم المستحقين لثلاث مستويات هم: محدودي الدخل، ومتوسطي الدخل، وأصحاب الدخل فوق المتوسط، الذين سيستفيدون من الدعم بصورة جزئية، ويبلغ الاستحقاق لنحو 20.159 ريال سعودي.

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شرائح الرواتب

لقد تم تقسيم شرائح الراتب إلي خمس فئات وهي:

الفئة الأولى: من الأفراد الذين بلغت رواتبهم من صفر والي 8699 ريال سعودي.

الفئة الثانية: ممن بلغت رواتبهم 8700 ريال سعودي وإلى 11999 ريال سعودي

الفئة الثالثة: من بلغت رواتبهم 12000 ريال سعودي إلى 15299 ريال سعودي.

الفئة الرابعة: من بلغت رواتبهم 15300 ريال سعودي إلى 20159 ريال سعودي، بينما جاءت الشريحة الخامسة لمن لا يستحق الدعم من الذين بلغت رواتبهم أكثر من 20160 ريال سعودي.

إن هدف برنامج حساب المواطن هو تعويض المواطنين بالمملكة بمبلغ نقدي تبلغ نسبة 100% وذلك لتخفيف الأعباء الناتجة عن القيام بالإصلاحات الإقتصادية. ويقدم برنامج دعم حساب المواطن الكثير من المميزات، حيث سوف يبدأ بتقديم دعمه للفئات المستحقة من المواطنين والتي تبلغ بمليارات الريالات، وقد تبلغ لنحو 60 مليار ریال في 2020.

ومن المنتظر أن توازى الزيادة من الدعم النقدي والتي يقدمها برنامج حساب المواطن والتي تمولها المملكة أن تغطى ما قامت به الدولة من إصلاحات الاقتصادية. إن برنامج حساب المواطن يشتمل على الكثير من المميزات حيث أنه موقع الكتروني مصمم بتقنية عالية لتقديم كافة المعلومات التي يحتاج اليها المستفيدين٬ وقياس المتغيرات التي تقررها خطة السعودية الاقتصادية٬ الشأن الذي يجعل الحساب متتابع الدعم٬ وسهل وقابل للتطوير المستمر، جدير بالذكر أن تقنية الحساب تمنحه جانب من السرعة والدقة.

وقال برنامج حساب المواطن أن الفئة المستحقة للدعم من هذا الحساب لن تظل جامدة أو ثابتة٬ بل تسير بصورة متوازنة مع الظروف والمتغيرات الإقتصادية، مع مراجعة دورية للمسجلين بالبرنامج. وقد قرر مجلس الوزراء بالمملكة فيما يخص سياسات برنامج ” دعم حساب المواطن ” بأن يتم التزامن مع بداية التصحيح التدريجي لسعر المنتجات والطاقة والتصديق على خطة حماية المستهلك مع ظروف الإصلاح الاقتصادي التي تشهدها البلاد.

واشتملت سياسات برنامج الدعم على عدة تفاصيل فيما يخص الفئات المستحقة لبرنامج الدعم من شروط الأهلية والاستحقاق. إذ أن برنامج حساب المواطن يركز على توزيع الدعم النقدي الذي تقدمة الحكومة بصورة أكثر كفاءة من أجل وصول الدعم لمستحقيه من أصحاب الدخل المتدني والمحدود. وسيكون إيداع مبلغ الدعم للمستحقين في العاشر من كل شهر ميلادي. وسوف يتم مراجعة تلك المبالغ كل ثلاثة أشهر للتأكد من أن المبلغ المقدم للمستحقين يلبي احتياجات الأُسر تزامنا مع المتغيرات التي تطرأ.

كما قرر مجلس الوزراء بالمملكة تأسيس غرفة عمليات مشتركة من عدة جهات حكومية من أجل حماية المستهلك وإنشاء مركز اتصال إلكتروني وإنشاء ورش عمل وتقديم مكافآت تحفيزية للعاملين على الرقابة الميدنية. إلى جانب وضع خطة توعية فيما يخص حقوق المستهلك وإتاحة أرقام مراكز الاتصال المتعلقة باستقبال الشكاوى.

جدير بالذكر أن حساب المواطن هو حساب موحد سوف يجمع كافة أشكال الدعم المقدم من الحكومة السعودية في نافذة إلكترونية وحسب، لكافة الأسر بالمملكة، حيث أن أول من سجل في برنامج الدعم كان في مطلع فبراير من عام 2017، إن برنامج حساب المواطن سوف يضم كافة صور الدعم مثل الدعم السكني والصحي والاجتماعي وكذلك الدعم المتعلق بالطاقة وسوف يتم منح مبالغ نقدية للمستحقين. ويأتي برنامج حساب المواطن من أجل دعم الأسر بالمملكة ومساعدتها لتحمل الظروف الإقتصادية.