شروط الحصول على دعم حساب المواطن وقيمة الدعم النقدي

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شروط الحصول على دعم حساب المواطن، صرحت وزارة المالية سابقا عن شروط الحصول على الدعم النقدي من برنامج حساب المواطن والذي تقدمة الحكومة للأسر محدودة الدخل وهي: أن المبلغ النقدي المقدم من برنامج حساب المواطن سوف يشتمل على الاستهلاك المعتدل للمستفيد من الطاقة والمياه، وأن مبلغ الدعم سوف يكفي كافة فئات المجتمع، مستندا على حجم الأسرة وعدد أفرادها ومعدل الدخل الشهري لها.

شروط الحصول على دعم حساب المواطن

سيتم تحديد قيمة المبلغ النقدي من دعم حساب المواطن بناء على أسعار الكهرباء والمياه الجديدة، وأيضا على ما سوف يتم من الإصلاحات الاقتصادية بالمملكة، وسوف تكون العدالة هي أساس صرف الدعم، جدير بالذكر أن قيمة الدعم النقدي ستكون مختلفة من أسرة عن الأخرى، وسوف تختلف كذلك تبعًا لعنصر الوقت في الأسرة الواحدة.

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شروط الحصول على البدل النقدي الخاص ببرنامج حساب المواطن

سوف تحدد شروط الحصول على الدعم النقدي لحساب المواطن من خلال الآتي:

دخل الأسرة الشهري

سوف يتم صرف الدعم النقدي الأعلى للأسر صاحبة الدخل المنتدني والمتوسط، وكلما زاد الراتب الشهري للأسرة يقل معه الدعم النقدي تبعا لتحقيق مبدأ العدالة.

فئات الدخل المختلفة

يقدم الدعم النقدي بناء على الآتي:

1. تعداد أفراد الأسر.

2. دراسة متوسط الراتب لأسرة مكونة ستة أفراد.

3. حجم العبء المتوقع نتيجة الإصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها البلاد وبالنظر إلى عدد أفراد الأسرة ومعدل الدخل يتم يحدد متوسط المبلغ النقدي المتحصل.

إذا تم تحديد عدم أهلية المواطن للحصول على دعم حساب المواطن يستطيع إعادة المحاولة في التسجيل مرة ثانيه خلال 90 يوما من معرفته النتيجة من قبل برنامج حساب المواطن، كما أن الموقع الإلكتروني التابع للبرنامج سيكون مزود بالمعلومات التي تتعلق بسبب رفض طلبك، والجهة الخاصة بتقديم الاعتراض على عدم الأهلية.

يمكن التعرف على شروط استحقاق الدعم النقدي من حساب المواطن والذي تقدمة المملكة العربية السعودية للأسر محدودة الدخل وأيضا الإطلاع على المستندات اللازمة والبيانات المطلوبة، وذلك عبر البوابة الإلكترونية التابعة لبرنامج حساب المواطن