الشرطة الفرنسية تعتقل رجلاً طعن 7 أشخاص بالسكين

Advertisements

قامت الشرطة الفرنسية باعتقال رجل قد قام طعن سبعة أشخاص مستخدماً سكين، وقد وقع الحادث في وسط العاصمة الفرنسية باريس، وقد أوضحت مصادر قضائية في تصريحات قد تم نقلها عبر وكالة الأنباء رويترز “أنه لا توجد أي مؤشرات أولية على هجوم باريس مرتبطة بالإرهاب”.

وأوضح مصدر قضائي فرنسي “إن أربعة من الضحايا الذين أصيبوا في الحادث جروحهم خطيرة”، ويجدر هنا الإشارة إلى إن العاصمة الفرنسية باريس قد شهدت العديد من الحادث الإرهابية ومن أهمها الهجوم الذي أعلنت داعش الإرهابية عن تبنيها للحادث الذي وقع قبل يومين.

Advertisements

وقد أسفر الحادث، والذي وقع بالتحديد في شارع الشانزليزيه وسط العاصمة الفرنسية باريس عن مقتل “ضابط شرطة، وإصابة أخرين بالإضافة إلى مقتل منفذ الحادث”.

أقرا المزيد قتلى وجرحى بحادث إطلاق النار بفلوريدا.. و تصريحات مثيرة حول القاتل