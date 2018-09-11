الإستعلام عن وكالة شرعية الكترونية عبر موقع وزارة العدل السعودية برقم الهوية

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الإستعلام عن وكالة شرعية عبر موقع وزارة العدل، تقدم وزارة العدل بالمملكة خدمات التحقق برقم الهوية عن صحة وكالة شرعية عبر البوابة الإلكترونية من خلال الموقع الإلكتروني التابع لها عبر شبكة الإنترنت، وقررت الشروط اللازم توافرها بهدف التحقق من صحة وكالة صادرة من المحاكم، وذلك من خلال بوابة وزارة العدل الخدمة الإلكترونية، تلك الخدمة تقدمها الوزارة للتيسير على المواطنين، ويجب اتباع الخطوات المراد تنفيذها تحت بند خدمة استعلام الوكالة بجميع مناطق المملكة العربية السعودية، إذ تقدم الخدمة للمواطن للإستفسار عن صحة وكاله ونصها وصحتها بشكل إليكتروني.

الإستعلام عن وكالة شرعية عبر موقع وزارة العدل

الإستعلام عن الوكاله برقم الهوية عبر البوابة الرسمية لوزارة العدل بالمملكة هو من الخدمات التي تقدمها الوزارة، من أجل إتاحة جميع الخدمات العدلية للمواطن السعودي، حيث يتمكن المواطن من الإطلاع على كل ما يريد من خلال الدخول لبوابة الخدمات الإليكترونية الخاصة بوزارة العدل، ثم التحقق من صحة الوكالة وذلك عن طريق رقم الهوية وحسب.

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التحقق من صحة وكالة شرعية برقم الهوية

يمكنك الإستعلام عن حالة الوكالة الشرعية ونصها وحالتها بعد صدورها من المحاكم أو كتابات العدل بالمملكة، وذلك بواسطة تسجيل دخول من قبل المستعلم إلي الصفحة الرسمية التابعة لوزارة العدل السعودية ، والاستعلام عن وكالاتي الرسمية، والتي قدمتها الوزارة خصيصا بغرض التحقق من الوكالات الشرعية ومراحل سيرها من خلال التعامل العدلي، وسوف نبين لكم كيفية الاستعلام عن صحة وكالة برقم الهوية بشكل تفصيلي.

كيفية الاستعلام عن صحة وكالة

يتم الإستعلام عن صحة الوكالة عبر البوابة الإلكترونية التابعة لوزارة العدل بالمملكة، حيث يقوم المستعلم بعملية تسجيل الدخول إلى موقع وزارة العدل الخدمات الإلكترونية أولى المراحل الاستعلام عن حالة وكالات شرعية برقم الهوية، سوف يتم التحويل بشكل تلقائي إلى صفحة تشتمل على اسم خدمة التحقق من وكاله تحتوي على استمارة ، يجب على المستعلم القيام بتعبئة هذه الإستمارة بشكل كامل، أما فيما يخص البيانات المراد تعبئتها الإستمارة هي على النحو الآتي:

1. رقم الوكالة.

2. رقم الهوية.

3. جهة الإصدار.

4. تاريخ الإصدار.

ثم إختيار كلمة ( بحث ) سوف تتضح فورا كافة المعلومات المتعلقة بالوكالة وذلك عبر صفحة بعنوان صك الوكالة تحتوي على حالتها متضمنة: هل الوكالة صحيحة أم ليست صحيحة، وهل هي معتمدة أم ليست معتمدة، وهل الوكالة منسوخة بشكل جزئي، أم بشكل كلي، ويحتوي الصك على معلومات الأخرى تشتمل على صحة الوكالات الشرعيه العدلية.

إن خدمات موقع الخدمات الإلكترونية التابع لوزارة العدل لا يقتصر على خدمة التحقق من صحة وكالة وزارة العدل فقط، بل إن الموقع لديه العديد من الخدمات المتاحة لجميع المواطنين والمقيمين بالسعودية مثل الإطلاع على قضية وميعادها والمراحل الخاصة بها والحكم فيها، المواريث وما يتعلق بها بصورة عامه، وتسجيل العقود الخاصة بالعقارات والمنشآت، وأيضا استخراج بطاقة بدل فاقد والكثير من الخدمات التي يقدمها الموقع إلكترونيا والتي توفر الوقت والعناء على المواطنين بالمملكة.

يتم الاستعلام عن الوكالات الشرعية برقم الطلب عبر بوابة الخدمات الالكترونية التابعة لوزارة العدل، ويجب الحرص على أن تكون الوكالة بتوقيع كاتب العدل، وتقدم الخدمات الإلكترونية الخاصة بوزارة العدل بالمملكة للمستعلم إمكانية طباعة الوكالة، ويمكنه ذلك عن طريق الضغط على كلمة طباعة الموجودة بالصفحة الرئيسية، وذلك من أجل الإستعلام والإطلاع على البيانات المبرمة في الوكالات.