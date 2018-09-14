موعد صرف الرواتب بالسعودية 2018 بالتاريخ الميلادي والهجري، وميعاد صرف رواتب الشهر الحالي بعد أوامر الملك السعودي

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موعد صرف الرواتب بالسعودية 2018 بالتاريخ الميلادي والهجري، نقدم لحضراتكم موعد صرف الرواتب بالمملكة بعد أن تم صدور الأمر الملكي من خادم الحرمين الشريفين، حيث أمر بتوحيد توقيت صرف المرتبات الحكومية، على أن يكون موعد ايداع الرواتب في حسابات الموظفين البنكية في السابع والعشرون من كل شهر ميلادي، على أن يكون هذا هو التاريخ الموحد لإيداع رواتب موظفي الحكومة في المملكة العربية السعودية، من المعلوم أن رواتب الموظفين كانت تصرف وفقا للتاريخ الهجري فيما مضي، لكن وزارة المالية ومؤسسة النقد السعودي بالمملكة العربية السعودية قامت بتعديل الوضع ليكون موعد صرف الرواتب وفقا للتقويم الشمسي، الأمر الذي أثار غضب بعض موظفي الدولة، واظهروا رغبتهم في عودة صرف المرتبات وفقا للتقويم الهجري مرة ثانية، وبناء عليه جاء الأمر الملكي من العاهل السعودي، بتحديد ميعاد لصرف مرتبات الموظفين بالدولة وفقا للتقويم الميلادي، وسوف نوافيكم من خلال المقال، بموعد إيداع وصرف الرواتب الخاصة بموظفي القطاع الحكومي لعام 2018.

موعد صرف الرواتب بالسعودية 2018

لقد جاءت الأوامر الملكية بصرف الرواتب وفقاً للتاريخ الميلادي، وذلك من أجل تحمل العبء عن أبناء السعودية، وحتى يكون هناك توقيت ثابت ومستقر بديل عن الخامس من كل برج، ولقد تم تحديد يوم السابع والعشرون من كل شهر ميلادي ميعاد لصرف رواتب الموظفين في القطاع الحكومي للدولة ، ولم يقف الأمر إلى هذا الحد فقط، ولكن أمر الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز بتوحيد موعد فواتير الخدمات في الأسبوع الذي يلي صرف رواتب الموظفين، وهذا بهدف تيسير الأمر على العاملين بالدولة بعد الإصلاحات الإقتصادية وفق رؤية المملكة لعام 2030، وللاطلاع على توقيت صرف رواتب الموظفين بالتقويم الهجري والميلادي 2018 يمكنكم الإطلاع على الجدول الخاص بصرف رواتب الموظفين فيما يليّ:

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اليوم التاريخ بالهجري التاريخ بالميلادي السبت 10 جمادي الأولي 1439هـ 27 يناير 2018 الثلاثاء 11 جمادي الأخرة 1439هـ 27 فبراير 2018 الثلاثاء 10 رجب 1439هـ 27 مارس 2018 الخميس 10 شعبان 1439هـ 26 أبريل 2018 الأحد 11 رمضان 1439هـ 27 مايو 2018 الأربعاء 13 شوال 1439هـ 27 يونيو 2018 الخميس 13 ذو القعدة 1439هـ 26 يوليو 2018 الاثنين 16 ذي الحجة 1439هـ 27 أغسطس 2018 الخميس 17 محرم 1440هـ 27 سبتمبر 2018 السبت 18 صفر 1440هـ 27 أكتوبر 2018 الثلاثاء 19 ربيع الأول 1440هـ 27 نوفمبر 2018 الخميس 20 ربيع الثاني 1440هـ 27 ديسمبر 2018

موعد صرف مرتبات الموظفين بالسعودية

بعد مطالعة الجدول السابق الخاص بصرف رواتب الموظفين بالمملكة يمكنكم معرفة موعد نزول وصرف رواتب ذي الحجة 1439، وتوقيت صرف رواتب الموظفين العاملين بالقطاع الحكومي لمدة سنة ميلادية كاملة، وقد أمر الملك السعودي أيضاً بعدة أوامر ملكية مهمة وخاصة بإيداع مبالغ مالية، لقد أمر بعودة العلاوة السنوية الموقوفة بأمر ملكي والتي توقفت في السنة الهجرية المنصرمة 1438، ولقد جاء الأمر الملكي بعودة العلاوة في مطلع يناير 2018 من العام الحالي، بعد أن تم صدور أمر ملكي كريم من خادم الحرمين الشريفين يقضي بتوحيد مواعيد صرف رواتب موظفي الدولة ليكون في يوم السابع والعشرون من كل شهر ميلادي

تاريخ صرف رواتب ذي الحجة 1439 الموافق سبتمبر 2018م

وردت العديد من الأسئلة من المواطنين والمواطنات بالمملكة العربية السعودية من العاملين الذين يشغلون الوظائف الحكومية بالمملكة عن توقيت نزول رواتب ذي الحجة 1439 هـ التي سوف يتم نزولها في شهر محرم 1440 الجاري الموافق لشهر سبتمبر 2018، حيث يتضح لنا بأن توقيت صرف الرواتب سيكون وفقاً للموعد المحدد كما سبق وذكرنا ، بناء على قرار وزارة المالية السعودية ومؤسسة النقد العربي بالمملكة ما لم تصرح الوزارة بشكل رسمي بالتقديم أو التأخير لتوقيت صرف الرواتب، وبناء على الموعد الذي تم تحديده من قبل الوزارة فسوف يتم نزول وصرف رواتب الشهر الجاري يوم السابع والعشرون من الشهر الحالي، وهذا بيان بموعد نزول وصرف الراتب بالتاريخ الهجري والميلادي حيث يتم صرفها يوم ( الخميس 27/9/2018 الموافق 17 محرم 1440 هجرية).

من المنتظر أن يتم نزول الرواتب الحكومية في الحسابات البنكية الخاصة بموظفي القطاع الحكومي للدولة بشكل مباشر في التوقيت المحدد للصرف (في 27 من الشهر الميلادي الحالي تبعا لأوامر خادم الحرمين الشريفين حفظه الله ورعاه)، وفسوف يتم صرف رواتب سبتمبر 2018 بناء على الموعد المقرر سابقا، وبحساب المدة المتبقية على موعد إيداع الرواتب بدء من اليوم الجمعة الموافق 4 محرم 1440 وحتي يوم الصرف المعلن عنه، فإن عدد الأيام الباقية هي 13 يوماً، وفي حالة إصدار أوامر ملكية بشأن الرواتب، أو صدور أى قرار من وزارة المالية بالمملكة أو مؤسسة النقد العربي السعودي، فسوف نخبركم وقت صدورة، وسط متابعة مستمرة لأخر التحديثات والمستجدات بشأن جدول صرف رواتب القطاع الحكومي بالمملكة العربية السعودية.