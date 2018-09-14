البنك المركزي التركي يرفع أسعار الفائدة للحد من أزمة العملة

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البنك المركزي التركي يرفع أسعار الفائدة، الليرات تقفز بأكثر من 5٪ بعد زيادة سعر الفائدة إلى 24٪، وزاد البنك المركزي التركي بشكل حاد من سعر الفائدة على الإقراض حيث يحاول وقف التراجع الكبير في الليرة ورحلة المستثمرين التي ساعدت على انتشار التوتر في الأسواق الناشئة.

البنك المركزي التركي يرفع أسعار الفائدة

رفع صناع القرار معدلات أعلى من توقعات السوق ، ورفع سعر إعادة الشراء لمدة أسبوع واحد من 17.75 في المائة إلى 24 في المائة. وكان الاقتصاديون الذين استطلعتهم طومسون رويترز توقعوا زيادة بنسبة 22 في المائة.

قفزت الليرة بحدة على الأخبار ، تاركة العملة ترتفع بنسبة 5.3 في المائة على الدولار الأمريكي من مستوى إغلاق يوم الأربعاء. وارتفعت الأسهم المتداولة في اسطنبول أيضا ، مع ارتفاع مؤشر BIST 100 القياسي بنسبة 1.1 في المائة والبنوك بنسبة 4.2 في المائة.

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وتمت مراقبة قرار البنك المركزي عن كثب خارج حدود تركيا ، حيث ينظر المستثمرون العالميون إلى البلاد باعتبارها واحدة من أكثر الأسواق الناشئة ضعفاً بسبب اعتمادها الكبير على الديون الخارجية، وقال بول جرير ، مدير المحفظة في شركة فيديليتي إنترناشيونال ، إن البنك المركزي قد اتخذ “خطوة كبيرة نحو إعادة تثبيت الليرة”، التي هبطت الشهر الماضي وسط استنزاف ثقة المستثمر في السياسة النقدية ، مما أدى إلى اندلاع موجة بيع أوسع في الأسواق الناشئة، لكن كريستيان ماجيو ، الخبير الاستراتيجي في TD Sec Securities ، قال إن البنك المركزي لم يذهب إلى الحد الكافي ، لأن التضخم من المرجح أن يرتفع إلى ما بعد 20 في المائة، و “التضخم الأعلى يتطلب معدلات أعلى”.

كانت تركيا محور الاهتمام في اليوم الذي ترك فيه بنك إنجلترا والبنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة دون تغيير، وجاء قرار البنك المركزي التركي بعد ساعات فقط من تأكيد رئيس البلاد ، رجب طيب أردوغان ، على التوتر السياسي حول سياسة سعر الفائدة من خلال انتقاد أسعار الفائدة المرتفعة باعتبارها “أداة استغلال”.

أصر أردوغان على أن البنك المركزي ، الذي واجه شكوك المستثمرين المتزايدة حول مصداقيته ، كان مستقلاً. لكنه قال ان وجهات نظره غير التقليدية التي تقول ان المعدلات المرتفعة تسببت بدلا من كبح التضخم لم تتغير.

وقال بريت دينم ، رئيس ديون الأسواق الناشئة في شركة أبردين ستاندرد إنفستمنتس ، إن ارتفاع سعر الفائدة يضع تركيا “على الطريق البطيء لاستعادة بعض مصداقية السياسة النقدية ، وهذا أمر بالغ الأهمية”.

وأضاف: “إذا لم يرتفعوا اليوم ، فإن الخطر الحقيقي هو أن الليرة سوف تبيع بشكل حاد مرة أخرى ، وسوف تتجه البلاد بسرعة نحو توازن المدفوعات وحتى الأزمة المصرفية”.

في الشهر الماضي ، تركزت عمليات البيع في الأسواق الناشئة في تركيا والأرجنتين ، والتي تواجه أعمق التحديات المالية والسياسية. لكن المخاوف بشأن أوضاعهم ساعدت على تعكر المشاعر في الأسواق الأخرى بما في ذلك جنوب أفريقيا وإندونيسيا.

وكان المستثمرون يأملون في أن تؤدي زيادة معدل عدوانية إلى دعم عملات الأسواق الناشئة الضعيفة التي عانت في أعقاب هبوط الليرة الشهر الماضي. وارتفع الراند الجنوب أفريقي والروبل الروسي على النحو الواجب بعد إعلان البنك المركزي.

ناضلت تركيا مع ارتفاع التضخم الذي وصل إلى 18٪ في أغسطس. فقدت الليرة ، التي تضررت من نزاع بين الولايات المتحدة وتركيا فضلا عن مخاوف بشأن صحة الاقتصاد التركي ، ما يقرب من 38 في المائة من قيمته منذ بداية العام.

وقال البنك المركزي يوم الخميس إن “التطورات الأخيرة المتعلقة بتوقعات التضخم” تشير إلى “مخاطر كبيرة لاستقرار الأسعار”. وقال إنه “سوف يستمر في استخدام جميع الأدوات المتاحة سعياً لتحقيق هدف استقرار الأسعار” وأنه سيتم الحفاظ على موقف ضيق حتى يظهر التضخم “تحسينات في التوقيع”.

ووصف ألفارو أورتيز فيدال أباركا ، كبير الاقتصاديين في تركيا في بنك BBVA الإسباني ، القرار بأنه “موضع ترحيب كبير”، “لقد قام [البنك المركزي] بعمل جريء مرة أخرى ، مما يلغي الشكوك حول الاستقلال”