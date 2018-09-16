ارتفاع ضحايا إعصار فلورنس إلى 11 مواطن أمريكي

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أعلنت وكالة “أسوشيتد برس” نقلاً عن مسؤولين في الولايات المتحدة الأمريكية أن ثلاثة ضحايا جدد قد لقوا مصرعهم بسبب “إعصار فلورنس” في ولاية نورث كارولينا، ليرتفع بهذا عدد ضحايا الإعصار إلى أحد عشر مواطناً.

وقد أعلن “البيت الأبيض” اليوم أن دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية قد وافق على إعلان “حالة الكوارث” في ثمان قطاعات في ولاية كارولينا الشمالية بسبب “إعصار فلورنس”، الذي يجتاح الولاية خلال الأسبوع السابق.

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وقد صرحت الشبكة الأمريكية “سي إن إن” إن الموافقة على إعلان حالة الكوارث تشير إلى أنه سوف يتم توفير تمويل فيدرالي يشمل “منح للإسكان المؤقت إلى جانب إصلاح المنازل”، وسوف يتم منح قروض من أجل تغطية خسائر الممتلكات غير المؤمن عليها إلى جانب المساعدات الأخرى إلى أصحاب الأعمال، ومالكي المنازل.