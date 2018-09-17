الصحة السعودية تعلن عن وجود حالة إصابة بالكوليرا والاشتباه في 3 حالات أخرى

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صرح التلفزيون السعودي نقلاً عن مسؤولين في وزارة الصحة تأكيدهم على وجود “حالة إصابة بالكوليرا”، والاشتباه في ثلاثة حالات أخرى في منطقة تقع على الحدود مع الدولة اليمنية حيث أودى الوباء بحياة ما يقارب من 2000 شخص.

وقد أوضح التقرير الصادر عن الصحة السعودية بإن هؤلاء الأشخاص الثلاثة المصابين، والذين لم يذكر عنهم سوى أنهم “غير سعوديين” يتلقون الرعاية الطبية اللازمة في “مستشفى الموسم العام” القائمة في منطقة جازان، والتي تبعد بحوالي 1000كيلومتر إلى الجنوب الغربي من العاصمة “الرياض”.

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ولم يتضح بعد إن كانت “لبؤرة المرض” علاقة بدولة اليمن أو بموسم الحج الذي تم خلال شهر أغسطس السابق لعام 2018، حيث توافد ما يقارب من مليوني شخص على المملكة العربية السعودية من خارج البلاد مما يثير المخاوف من تفشي الأمراض.

ولا تتعدى فترة حضانة “مرض الكوليرا” الساعات، وينتقل ذلك المرض عن طريق تلوث الماء والغذاء الفضلات، ويصيب الكوليرا المريض بإسهال حاد، وبمجرد بدء الأعراض يمكن للمرض أن يؤدي بحياة المصاب في غضون ساعات إن لم يتلقى المريض العلاج اللازم.

وقد أعلنت منظمة الأمم المتحدة بأنها تلقي باللوم على “الأطراف المتحاربة” في اليمن خلال الصراع السياسي الذي دام لما يقارب من ثلاثة سنوات، وحلفائهم الدوليين، ومنهم المملكة العربية السعودية بسبب تفاهم انتشار مرض الكوليرا في اليمن.

أطلقت “منظمة الصحة العالمية” برنامج طارئ للعلاج يستند إلى ما تبقى من منظومة الصحة المتداعية في دولة اليمن سعياً من أجل اكتشاف الحالات الجديدة في مرحلة مبكرة والحيلولة دون انتشار المرض.

صرح توفيق الربيعة وزير الصحة بالمملكة العربية السعودية خلال الشهر السابق قائلاً “إن موسم الحج لم يشهد أي انتشار للأمراض”.

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