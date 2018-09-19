الاستعلام عن نتائج القبول في وظائف الديوان العام للمراقبة 1440 وأسماء المقبولين

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الاستعلام عن نتائج القبول في وظائف الديوان العام للمراقبة 1440، أعلن ديوان المراقبة العامة بالمملكة العربية السعودية عن تواجد وظائف شاغرة بالسعودية للرجال والنساء، وهم حوالي 54 وظيفة وتم الإفصاح عنها من خلال البوابة الرسمية الخاصة بديوان المراقبة، وسوف يتم فتح باب التقديم بتاريخ 1 محرم 1440 هجريًا، وسيتم قبول المرتبة التاسعة والعاشرة بتاريخ 2 محرم 1440 هجريًا، وسوف نوضح من خلال المقال جميع التفاصيل المتعلقة بالوظائف المعلن عنها إلي جانب توضيح الموعد الرسمي للتقديم.

الاستعلام عن نتائج القبول في وظائف الديوان العام للمراقبة 1440

أولا كيفية التقديم في وظائف ديوان المراقبة العامة:

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سوف نوضح لكم طريقة التقديم على وظائف ديوان المراقبة العامة 1440 عبر الموقع الرسمي الموضح عبر الديوان بهدف التقديم والاستعلام والإطلاع على الوظائف، والولوج المباشر عبر الدخول للموقع الرسمي “ديوان المراقبة العامة نظام التوظيف”

وقد أعلن الديوان بالمملكة العربية السعودية عن تلك الوظائف التي تشتمل على المراتب الخامسة والتاسعة والعاشرة والتي تقع تحت تلك المسميات وهي (مدقق حسابات، مراقب مالي، مراقب إداري، مدير وحدة الأمن والسلامة)، وسوف يتم فتح التقديم في يوم 1 محرم 1440 هـ، وسوف يستمر التقديم مدة يومين كحد أقصى، وبناء عليه يتم فتح باب القبول في المرتبة التاسعة والعاشرة بدء من يوم الأربعاء 2 محرم 1440 هجريًا.

ثانيًا شروط التقديم على وظائف ديوان المراقبة:

1. لابد أن يكون المتقدم حامل للجنسية السعودية.

2. يجب أن يكون المتقدم مكتمل السن النظامي وذلك من أجل الحصول على الوظائف.

3ّ يشترط أن يكون المتقدم حاصل على المؤهلات اللازمة في كل تخصص.

4. يجب أن يكون المتقدم حسن السير والسلوك.

5. يجب الا يكون غير مفصول من الخدمة المخصصة بالدولة، وذلك لمن لهم أسباب تأديبية في حالة مرور ثلاث أعوام كحد أقصى من تاريخ الفصل.

6. يجب ألا يكون المتقدم محكوم عليه بحد شرعي أو بالسجن في جرائم متعلقة بالشرف أو الأمانة.

موعد التقديم على وظائف ديوان المراقبة العامة

الجدول الخاص بالتقديمات على الوظائف التابعة لديوان المراقبة العامة بالمملكة:



وبدأت المرتبة الخامسة من ​يوم الأحد الموافق 29 / 12 / 1439 هجريا واستمرت حتى الثلاثاء الموافق 1 / 1 / 1440 بينما كان التقديم للمرتبة التاسعة والعاشرة يوم الأربعاء الموافق 2 / 1 / 1440 هـ.

الجدولة الزمنية لحظة الإعلانات عن وظيفة الجهات الحكومية الغير ممكنة عن عام 1440 هجريًا:

وظائف ديوان المراقبة العامة 1440

ومازلنا نتابع مع حضراتكم كل ما هو مستجد بشأن تلك الوظائف التابعة لديوان المراقبة العامة، ولقد تمت المرحلة الخامسة كما هو معلن بها، يوم الأربعاء في المرحلة الثانية من التقديم على المرحلة التاسعة والعاشرة.

تم فتح التقديم ولمدة يوم واحد وحسب وذلك للتقديم للمرتبة التاسعة والعاشرة في وظائف ديوان المراقبة العامة بالمملكة العربية السعودية، ونحن الآن في انتظار الإعلان عن تفاصيل أخرى تخص ديوان المراقبة العامة.

وبعد توضيح جميع التفاصيل المعلن عنها من ديوان المراقبة العامة في السعودية سوف نستعد للإعلان عن تفاصيل جديدة من أجل الإطلاع عن نتيجة القبول وأسماء الذين تم قبولهم في وظائف الديوان العام للمراقبة بالمملكة العربية السعودية.