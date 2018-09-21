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تركيا تكشف عن خطة لمحاربة أزمة العملة، تعهد وزير المالية بخفض الإنفاق العام بنحو عشرة مليارات دولار مع إرتفاع التضخم، ولقد حاول وزير المالية التركي إعادة بناء ثقة السوق الممزقة في مقدرة حكومته على إدارة الإقتصاد من خلال وعدها بخفض الإنفاق العام بنحو عشرة مليارات دولار في برنامج تقشف كاسح من شأنه أن يحد من النمو.

تركيا تكشف عن خطة لمحاربة أزمة العملة

ويأتي إعلان بيرات البيرق ، الذي كان مسؤولاً عن الإقتصاد قبل شهرين من قبل والد زوجته ، رجب طيب أردوغان، بعد أسبوع واحد فقط من قرار البنك المركزي المفاجئ برفع أسعار الفائدة بحدة في وجهه. من أزمة العملة المتصاعدة، وفي ظل توقعات السيد البيرق ، فإن تركيا ، التي عانت من زيادة حادة في التضخم ، ستشهد تباطؤ النمو إلى 3.8 في المائة في عام 2018 و 2.3 في المائة في عام 2019. وكان الهدف السابق هو 5.5 في المائة للسنتين.

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وقال المحللون إن أهداف الإنفاق والنمو كانت علامة ترحيب بأن أنقرة مستعدة لاتخاذ إجراءات صارمة للحد من التضخم الجامح ودعم الليرة التي فقدت 40٪ من قيمتها مقابل الدولار الأمريكي منذ بداية العام، ومع ذلك ، بقيت المعنويات متباينة حول ما إذا كانت خطة البيرق ستحافظ على العجز قريباً من 2 في المائة حتى العام المقبل ، كما وعد. في يوم تداول متقلب ، ارتفعت الليرة التركية بشكل حاد في البداية قبل أن تهبط أكثر من 4 في المائة. كان آخر انتعاش من إنهاء التداول الأوروبي بنسبة 0.5 في المائة عند 6.2 إلى الدولار.

لطالما عارض أردوغان أسعار الفائدة المرتفعة ، وفي السنوات الأخيرة أتاح الانضباط القوي لميزانية تركيا بالانزلاق بينما كان يضخ الاقتصاد ووعد بتقديم هبات سخية ما قبل الانتخابات. وقد أفزع ذلك المستثمرين الذين اعتبروا تركيا ذات يوم واحدة من أكثر اقتصادات الأسواق الناشئة الواعدة.

وعبر المحللون عن خيبة أملهم إزاء غياب استراتيجية لدعم البنوك التركية التي تواجه قروضا متزايدة متعثرة في الوقت الذي يكافح فيه أولئك الذين اقترضوا بالدولارات للوفاء بمبالغ الديون المتزايدة بسرعة.

وأدى تعهد أردوغان بتشديد قبضة الاقتصاد إلى توتر الأسواق المالية في الفترة التي سبقت الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في يونيو. لكن في الشهر الماضي ، دخلت البلاد في أزمة عملة كاملة بعد أن أدى خلاف مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن راعي أمريكي معتقل إلى تعقيد مخاوف المستثمرين بشأن الاختلالات الاقتصادية.

وتسببت الليرة المتراجعة في الضغط على الشركات التركية المثقلة بالديون بالعملات الأجنبية والبنوك التي أقرضتها المال. كما أنها أثارت التوتر من خلال الأسواق الناشئة الأخرى وسط مخاوف من عدوى أوسع.

معضلة أردوغان المالية والاستراتيجية

على الرغم من أن العديد من الاقتصاديين يتوقعون الآن حدوث ركود في العام المقبل ، إلا أن أهداف النمو المنخفضة التي أعلن عنها السيد البيرق يوم الخميس كانت خطوة مهمة في البناء على ارتفاع معدل البنك المركزي بمقدار 6.25 نقطة مئوية إلى 24 في المائة.

وفي هذا الإطار ، قال ألفارو أورتيز فيدال أباركا ، كبير الاقتصاديين في تركيا لدى بنك BBVA الإسباني: “يستند البرنامج الاقتصادي الجديد على افتراضات إجمالي الناتج المحلي والافتراضات الأكثر واقعية”. وقال إن الخطة أظهرت أن الحكومة مستعدة لقبول “نمو أقل ولكن أكثر استدامة”.

وقال بول مكنمارا ، مدير الاستثمار لديون الأسواق الناشئة في أمانة عمان الكبرى ، إنه من الإيجابي أن تركيا قد أدركت على الأقل أن هناك حاجة إلى معالجة المشاكل. وقال: “لقد انتقلنا من كيفية الحفاظ على النمو وكيف يمكننا استيعاب التباطؤ”، لكن البعض شعروا بخيبة أمل بسبب عدم وجود تفاصيل حول خطط تقوية الإنفاق العام والاستثمار.

لقد قدم الإعلان القليل من التفاصيل حول كيفية تحقيق الأهداف المهمة ، على الرغم من أن السيد البيرق وعد بتعليق بعض مشاريع البنية التحتية الخاصة ببرنامج أردوغان وإضفاء “المزيد من ممارسات الشراكة بين القطاعين العام والخاص”.

وعبر ولفانغو بيكولي ، الرئيس المشارك لشركة استشارات Teneo Intelligence ، عن قلقه من إعادة هيكلة بنك Emlak ، المتخصص في العقارات ، وتعزيزه ليأخذ زمام المبادرة في تمويل قطاع العقارات المتعثر.

هذا يشير إلى أن الحكومة (على نحو غير مدهش) مستعدة لتقديم المزيد من الدعم المالي للقطاع المحاصر (المملوء بالشركات الصديقة لحزب العدالة والتنمية) بدلاً من فرض إعادة الهيكلة المطلوبة “، كما كتب بيكولي في مذكرة للعملاء.

وقال البيرق إن البنوك ستخضع لـ “دراسات التقييم الصحي” من أجل “تحديد هيكلها المالي وجودة أصولها” ، مضيفًا أن تركيا ستستجيب للنتائج باتباع خطوات إضافية إذا لزم الأمر. كان بعض المستثمرين يأملون في أن يعلن عن إنشاء “بنك سيء” لنقل القروض التي تنطوي على مشاكل إلى الدولة، وقد حضر عرض وزير المالية ، الذي تم تسليمه في متحف مرتبط بقصر دولماباهس في اسطنبول ، العديد من المستثمرين الدوليين من لندن ونيويورك.

كان ردهم على البيان مختلط. وقال أحد المستثمرين الزائرين إن الخطة لم تكن كافية. لكن آخر قال إن عرض الشرائح “اللطيف” وقرار دعوة الممولين الدوليين أظهر أن البيرق وفريقه كانوا يتعلمون بعد بداية صاخبة في وظيفته الجديدة. “مجد لهم؛ لقد بذلوا جهدا هاما “.