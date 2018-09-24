علي عبدالعال في زيارة رسمية إلى أيرلندا اليوم

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يتوجه اليوم الاثنين الرابع والعشرين من شهر سبتمبر الجاري رئيس البرلمان المصري الدكتور علي عبدالعال على رأس وفد برلماني لزيارة الدولة الأيرلندية في زيارة رسمية بناء على دعوة موجه من “رئيس مجلس النواب الأيرلندي”.

أصدر مجلس النواب المصري بيان عن تلك الزيارة جاء فيه التالي “إن الزيارة تأتي في ضوء ما تشهده العلاقات المصرية الأيرلندية من تطور على المستويين الحكومي والبرلماني، والرغبة في العمل على المزيد من التطور لتلك العلاقات، خاصة على المستوى البرلماني ودعم العلاقات بين مجلسي النواب في البلدين”.

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ومن المتعين أن تتضمن الزيارة لقاء رئيس مجلس النواب المصري والوفد الزائر معه أثناء الزيارة لقاء عدد من المسؤولين في الدولة الأيرلندية من أجل بحث سبل تعزيز العلاقات الدولية الثانية بين الدولتين الأيرلندية والمصرية.

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