وباء الإيبولا ينتشر في الكونغو الديمقراطية ومنظمة الصحة العالمية قلقة بشأن ذلك

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وباء الإيبولا ينتشر في الكونغو الديمقراطية، لقد أصاب مرض فيروس إيبولا 150 شخصا في شمال شرق الكونغو وتوفي 69 شخصا بسبب إيبولا الذي اجتاح منطقة الكونغو الديمقراطية، حسبما أفادت وزارة الصحة.

ومن بين هذه الحالات الـ 150 ، تم تأكيد 119 حالة و 31 حالة محتملة. وقد حدثت 31 حالة وفاة أخرى بين الحالات المحتملة والمشتبه فيها ، مما سيؤدي إلى وفاة 100 شخص في إيبولا مرة واحدة. وقد استعاد 41 شخصا ، وفقا لما ذكرته الوزارة، وقال الدكتور بيتر سلامة ، نائب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية للتأهب والاستجابة لحالات الطوارئ ، وقال اليوم الثلاثاء: “لقد تجاوزنا العتبة الحزينة لمقتل 100 شخص”. وأضاف “إن الاستجابة تواجه سلسلة من العقبات الخطيرة”.

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بعد أسابيع من جهود السيطرة التي أثرت ، عبّر سلامة عن قلقه من إمكانية تفشي المرض الآن بسبب الهجمات في المنطقة ، وحركة الأشخاص وعدم الثقة في المجتمع، وقال: “نحن نشعر الآن بقلق بالغ من احتمال تضافر عدة عوامل خلال الأسابيع المقبلة إلى شهور لتخلق عاصفة كامنة محتملة” ، موضحا أن “الصراع النشط يحد من قدرتنا على الوصول إلى المدنيين وعدم الثقة من قبل المجتمع ، وقد تعرضوا لصدمة من عقود من الصراع والقتل ، مدفوعين بالخوف من مرض مرعب ، ولكنهم استغلوه وسخروا من قبل السياسيين المحليين قبل إجراء الانتخابات “.

وقال ان اجزاء من السكان المحليين ترفض العلاج بسبب عدم الثقة والخرافات، وأدى صدام عنيف في بني يوم الأحد ، نسب إلى تحالف القوى الديمقراطية ، إلى مقتل 21 شخصًا على الأقل ، بينهم 17 مدنًا ، بحسب سلامة.

وقال “الاستجابة في هذه المرحلة تمر بمرحلة حرجة”. “لقد شهدنا زيادة في وتيرة وشدة الهجمات التي تشنها جماعات المعارضة المسلحة في الأسابيع الأخيرة”.

في تغريدة ، أبلغ سلامة أن فرق الاستجابة لفيروس الإيبولا في مدينة بني قد تم إغلاقها يوم الأحد، ومن بين هؤلاء الأشخاص الذين يقومون بالحجز ، الفرق التي توزع اللقاحات ، وأولئك الذين يتتبعون العائلة والأصدقاء وغيرهم ممن يتعاملون مع المصابين ، وأولئك الذين يقومون بتثقيف الجمهور من خلال العمل بشكل مباشر مع المجتمع.

ذكرت وزارة الصحة في تقريرها اليومي أن “العديد من سكان مدينة بني خرجوا إلى الشوارع يوم الأحد للاحتجاج على تنامي انعدام الأمن في المنطقة”. وأضافت الوزارة أن الأنشطة الميدانية ستستأنف “حالما يعود الهدوء إلى المدينة”، هذا التعليق للنشاط في بيني تم تناوله من قبل الدكتور أوليم إلونغا كالينجا ، وزير الصحة ، في بيان منفصل نشر يوم الإثنين.

وكتب يقول “كل أعمدة الاستجابة ما زالت تعمل بشكل كامل.” وأشار إلى أن مركز Beni لعلاج الإيبولا لا يزال مفتوحاً للمرضى ، وأن اللقاحات مستمرة وأن الرعاية الصحية المجانية لا تزال متاحة في المراكز المعتمدة ، بما في ذلك لضحايا العنف.

ووفقاً لمنظمة الصحة العالمية ، تواصل فرق من العاملين في مجال الرعاية الصحية في مناطق خارج بيني القيام بالعمل الميداني ، بما في ذلك توفير اللقاحات، لكن سلامة قال إن “80٪ من الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بفيروس إيبولا ، معرضين لخطر مباشر وفوري ، لم يتمكنوا من متابعتها بالأمس في بيني”.

“انتشار جغرافي واسع”

وأوضحت منظمة الصحة العالمية أن مقاطعة شمال كيفو هي مركز تفشي المرض ، على الرغم من الإبلاغ عن بعض الحالات في مقاطعة إيتوري المجاورة أيضًا. معا ، المقاطعات ، التي هي من بين الأكثر سكانا في البلاد ، والحدود أوغندا ورواندا وجنوب السودان.

وتشهد الكونغو في الوقت نفسه أزمة إنسانية طويلة المدى تشمل صراعات مسلحة متقطعة ، وفقاً لمنظمة الصحة العالمية. ونتيجة لذلك ، تزدهر هناك الأوبئة الصحية الأخرى ، بما في ذلك الكوليرا والحصبة وشلل الأطفال ، فضلا عن الاتجار بالبشر.

تفشي الإيبولا في الكونغو

ويوجد أكثر من مليون نازح داخلي في شمال كيفو وإيتوري ، وفقاً لمنظمة الصحة العالمية ؛ تعتبر حركة اللاجئين من خلال المقاطعات وخارجها عامل خطر محتمل لانتشار فيروس إيبولا، في تغريدة له ذكر سلامة أن حالة في Tchioma ، وهي منطقة من الكونغو التي تقع على الحدود مع أوغندا ، “يثير القلق بشأن المزيد من انتشار”.

يوم الثلاثاء أوضح “هذه القضية قريبة جدا من مطار كاسين على ضفتي نهر بحيرة ألبرت التي لديها بالطبع اتصال مباشر عبر البحيرة إلى أوغندا. هذه المنطقة محاطة بالكامل بمجموعة متمردة مختلفة نحن نتعامل الآن مع 3 جماعات معارضة مسلحة نشطة “.

وأفادت الوزارة بأن فرق الصحة العامة تحقق أيضا في 9 حالات مشتبه فيها لم يتم إدراجها بين الحالات الـ 150، وقال سلامة “لدينا الآن انتشار جغرافي واسع للإيبولا”. “إلى مناطق حمراء ، وفي مناطق حدودية مع دول مجاورة مثل أوغندا”، في المتوسط ​​، يقتل إيبولا حوالي نصف المصابين ، لكن معدلات إماتة الحالات في حالات التفشي الفردية قد تفاوتت من 25٪ إلى 90٪.

إيبولا حقائق سريعة

إيبولا ، التي تسبب الحمى والصداع الشديد وفي بعض الحالات نزيف ، تصيب عادةً ما تصيب غير البشر مثل: القردة والغوريلا والشمبانزي. هذا هو التفشي الثاني ، الذي حدث في الكونغو حتى الآن هذا العام ، وفقا لمنظمة الصحة العالمية. وقد أثر تفشٍّ سابق ، بدأ في مايو / أيار وانتهى في يوليو / تموز ، على المنطقة الغربية من البلاد حيث تم تسجيل 54 حالة من فيروس إيبولا ، بما في ذلك 33 حالة وفاة.

وبدءًا باكتشاف الإيبولا عام 1976 في منطقة أصبحت الآن جمهورية الكونغو الديمقراطية ، عانى البلد من 10 تفشيات ، بما في ذلك تفشي هذا العام، منذ 8 أغسطس / آب ، قامت الوزارة بتلقيح الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بفيروس إيبولا: اتصالات أولية وثانوية مع المصابين بإصابات إيبولا مؤكدة، لايزال تفشي فيروس إيبولا في الكونغو منتشرًا ، مع وجود بوادر أمل محتملة، وقد تم تلقيح أكثر من 11.700 شخص حتى الآن ، حسب سلامة ، الذي وصف ذلك بأنه “أكبر مقياس رأيناه من قبل في استخدام لقاح الإيبولا في خضم الاستجابة”.

على الرغم من نجاح حملة اللقاح ضد الإيبولا ، واجهت منظمة الصحة العالمية بعض المقاومة المجتمعية في قرية صغيرة وهي نديندي ، المحيطة بمدينة بيني. كان Ndindi مسؤولاً عن عدد كبير من حالات الإيبولا خلال الأسابيع القليلة الماضية.

وقد أثبت اللقاح التجريبي لـ rVSV-ZEBOV ، الذي صنعته شركة الأدوية ميرك ، أنه شديد الحماية ضد الفيروس القاتل في تجربة كبرى في غينيا ، وفقاً لمنظمة الصحة العالمية.

ينتشر فيروس الإيبولا من خلال الاتصال المباشر مع السوائل الجسدية أو الأشياء الملوثة من قبل شخص مريض بالمرض ، وفقًا للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها. في بعض الحالات ، ينتشر الفيروس من الاتصال مع شخص مات من هذا المرض. يدخل الفيروس الجسم من خلال الجلد المكسور أو الأغشية المخاطية في العين أو الأنف أو الفم. يمكن للناس الحصول عليه من خلال الاتصال الجنسي ، كذلك.

وقال كالينجا في بيان “ما وراء الاستجابة الطبية ، فإن الطريقة الوحيدة لإنهاء وباء فيروس إيبولا تبقى التعبئة والتزام المجتمع جنبا إلى جنب مع السلطات الصحية”.

ودعا سلامة إلى استمرار استجابة المجتمع الدولي لضمان إعداد المحافظات والبلدان.

“ندعو الحكومات في البلدان المجاورة إلى تسريع استعدادها ، وهو ما بدأته ، لضمان أنه إذا اتسع هذا الانتشار ، كما هو ممكن على نحو متزايد ، عبر الحدود الدولية ، فإننا جميعًا مستعدون بشكل جماعي لقيادتها قبل أن تخرج عن نطاق السيطرة”.