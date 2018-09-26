احتياطي البنك المركزي التركي لا يزال منخفضا للغاية مقارنه بالديون المستحقه

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حذرت وكالة التصنيف موديز من أن خطر تدخل تركيا لمنع سحب الودائع بالعملات الأجنبية في ازدياد، وقالت وكالة موديز في بيان لها أن تركيا قد تتخذ خطوة لأن احتياطيات البنك المركزي من العملة الأجنبية يتعرض لمزيد من الضغوط. وبناء على ذلك ، خفضت الوكالة سقف البلد في تركيا للودائع المصرفية طويلة الأجل بالعملات الأجنبية إلى B2 من B1 ، أي بخطوتين أدنى من التصنيف السيادي للبلد غير الهام.

البنك المركزي التركي

وقالت المحلل كريستين ليندو إن “احتياطي البنك المركزي التركي لا يزال منخفضا للغاية بالمقارنة مع دفعات الديون المستحقة على العملات خلال العام المقبل ، وخاصة من قبل البنوك وشركات القطاع الخاص غير المالية ، وتواصل تقليصها”. وتتوقع موديز أن يستمر هذا المسار السلبي في الأشهر المقبلة في ضوء تسديد الديون الخارجية الكبيرة المستحقة. تدين الشركات التركية بنحو 220 مليار دولار من القروض غير المغطاة بالعملة الأجنبية.

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“إن خطر تدخل الحكومة لمنع سحب الودائع بالعملة الأجنبية من أجل الحفاظ على احتياطيات تركيا من العملات الأجنبية قد ارتفع.”

واضطرت البنوك المركزية التركية لاستخدام احتياطياتها من العملات الأجنبية لتمويل عجز الحساب الجاري ، الذي اتسع إلى أكثر من 6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. لقد أنفق المصرف الأموال في غياب مصادر تمويل أخرى ، مثل تدفقات رأس المال للاستثمار المباشر وشراء الأسهم والسندات.

وتقلصت احتياطيات البنك الإجمالية ، بما في ذلك العملات الأجنبية والذهب ، بأكثر من 20 مليار دولار إلى 87.6 مليار دولار هذا العام ، وفقاً للبيانات المنشورة على موقعه الإلكتروني. ويقدر صافي احتياطياتها ، التي تستثني الذهب والأصول الأجنبية التي تحتفظ بها البنوك في البنك المركزي ، بأقل من 20 مليار دولار.

وقالت وكالة موديز إن القرار يعكس أيضا “الضعف المستمر في المؤسسات التركية وبيئة السياسة التي لا يمكن التنبؤ بها بشكل متزايد ، كما يتضح من المرسوم الرئاسي الأخير الذي يجبر على إعادة تصنيف العقود العقارية بين الكيانات التركية”.

وفي وقت سابق من شهر سبتمبر ، أصدر الرئيس رجب طيب أردوغان المرسوم الذي ينص على أن عقود التأجير الخاصة بالممتلكات والعقارات ستكون مقومة بالليرا للمساعدة في تعزيز قيمة العملة. وتراجعت الليرة بنحو 40 في المئة مقابل الدولار هذا العام.

وقالت “موديز”: “قد تستنتج الحكومة أن تثبيط الوصول إلى الودائع بالعملات الأجنبية أمر ضروري إذا أريد التخفيف من الضغوط على ميزان المدفوعات وبالتالي على ديونها”.