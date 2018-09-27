بـ3 طلقات نارية.. مصرع ملكة جمال بغداد في حادث غامض

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لقيّت تاره فارس شمعون عارضة الأزياء العراقية ، ووصيفة ملكة جمال العراق السابقة ، مصرعها عصر اليوم الخميس الموافق 28 سبتمبر من العام الحالي 2018 ، بعد إصابتها بثلاث طلقات نارية داخل سيارتها في العاصمة العراقية بغداد.

وزارة الصحة العراقية أكدت مقتل الفتاة بطلقات نارية في العاصمة بغداد ، حيث أكد المتحدث باسم وزارة الصحة العراقية سيف البدر ، وصول جثة تارة إلى مستشفى الشيخ زايد في بغداد ، مصابة بثلاث طلقات نارية، واحدة في منطقة الصدر، واثنتين في الرأس.

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وفي بيان صحفي صادر عنها اليوم الخميس ، أعلنت وزارة الداخلية العراقية مقتل وصيفة ملكة جمال العراق ، موضحة أن الحادث وقع في منطقة كامب سارة وسط بغداد.

وبدأت شرطة بغداد بحثا مكثفا في موقع الحادث ، للتوصل إلى أي خيوط عن الجريمة ، ومعرفة الجناة ، لتقديمهم إلى العدالة ، كما فتحت وزارة الداخلية العراقية تحقيقا عاجلا ، لمعرفة ملابسات حادثة مقتل عارضة الأزياء.

الحساب الرسمي للفتاة الراحلة عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» أعلن مصرعها، وعلق: “إنا لله وإنا إليه راجعون، في حادث غادر وجبان من هذا اليوم ، انتقلت إلى رحمة الله تعالى تارة فارس شمعون ، نسأل الله أن يغفر لها وأن يتغمدها برحمته الواسعة”.

يذكر أن تارة فارس من مواليد العام 1996 ، وفازت بلقبي ملكة جمال بغداد ووصيفة ملكة جمال العراق ، كما اكتسبت شهرة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي ، وشاركت كذلك في عدة أعمال فنية ، وأصبحت وجها دعائيا للعديد من العلامات التجارية.