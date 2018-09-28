تحذيرات عالمية من موجة «تسونامي» جديدة

Advertisements

شهد وسط جزيرة سولاوسيوالإندونيسية ، هزّة أرضية عنيفة ، تسببت في إطلاق تحذير من حدوث أمواج مد عاتية جديدة «تسونامي».

مركز المسح الجيولوجي الأمريكي ، أكد حسب ما ذكرت شبكة «إيه بى سي» نيوز الإخبارية الأمريكية ، اليوم الجمعة الموافق 28 سبتمبر من العام الحالي 2018 ، أن الزلزال بلغت شدته 7.5 درجة على مقياس ريختر ، وعمق 10 كيلو مترات ، بينما يقع مركزه على بعد نحو 56 كيلو مترا شمال شرق بلدة «دونجالا».

Advertisements

وضرب زلزال المنطقة ذاتها ، في وقت سابق اليوم الجمعة ، بلغت شدته 6.1 درجة على مقياس ريختر ، ما أدى إلى مقتل شخص وإصابة 10 آخرين ، فضلا عن تدمير عشرات المنازل.

وتقع إندونيسيا فيما يعرف بمنطقة «الحزام الناري» ، التي تنشط بها الزلازل والبراكين ، وفي ديسمبر من العام 2004 ، ضرب زلزال هائل شدته 9.1 درجة على مقياس ريختر ، قبالة سواحل جزيرة سومطرة غربي إندونيسيا ، ما أثار موجات مد عاتية «تسونامي» آنذاك ، أودت بحياة 230 ألف شخص في 12 دولة.