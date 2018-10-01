شركة الخدمات اللوجستية الرائدة في تركيا تتقدم بطلب حماية من الإفلاس

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تقدمت شركة الخدمات اللوجستية الرائدة في تركيا بطلب للحصول على حماية من الإفلاس ، بعد عدة شركات راسخة، حسبما قال ديكن يوم الجمعة، كما تقدمت عدد من الشركات التركية بطلبات للحصول على الحماية من الإفلاس هي الأخرى، حيث انخفضت الليرة أكثر من 40 في المئة مقابل الدولار هذا العام.

شركة الخدمات اللوجستية بتركيا

لن تكون الشركات التركية مطالبة بعد الآن بإحصاء خسائر العملات الأجنبية عند تقييم ما إذا كانت ستقدم طلبًا للإفلاس ، وفقًا للتغيير القانوني الذي تم إدخاله في عطلة نهاية الأسبوع ، وهي خطوة قد تعمق القلق بشأن ديون القطاع الخاص ، حسبما قالت رويترز في 17 سبتمبر.

جدير بالذكر أن لدى شركة الخدمات اللوجستية البالغة من العمر 50 عامًا 2200 موظف وأكثر من 13 ألف عميل.

وقال إيرول غونايدين ، عضو مجلس إدارة الشركة ، إن قرار الإفلاس يهدف إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة للتعامل مع الوضع المالي.

أضاف غونايدين “سنرى ما إذا كان قرارنا (الإفلاس) هو أفضل طريقة لنا ولمساهميننا أم لا “.

المشاكل في الصناعة التركية ، خاصة في قطاع البناء ، يمكن أن تؤدي إلى إفلاس متسلسل، إلا إذا استعادت الحكومة الثقة وتمكنت الشركات من الحصول على قروض أفضل وفقاً للمتخصصين.

لسنوات استعارت الشركات التركية بالعملات الصعبة ، مستمدة من انخفاض أسعار الفائدة. لكن تراجعت أسعار الليرة بنسبة 40 في المئة – بسبب مخاوف المستثمرين من تزايد نزعة الاستبداد التي يتمتع بها الرئيس رجب طيب أردوغان وعدم استقلال البنك المركزي – أدى إلى ارتفاع تكلفة خدمة هذا الدين ، وفقا لرويترز.

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