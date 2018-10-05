تركيا تحتاج إلى خطة إنقاذ للتقليل من قيمة القرض

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قد تحتاج تركيا إلى خطة إنقاذ لتقليل قيمة القرض الذي تبلغ قيمته 50 مليار دولار والذي حصلت عليه الأرجنتين للتو، عرض رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان (يسار) ومحافظ البنك المركزي Durmus Yilmaz الأوراق النقدية التركية خلال مؤتمر صحفي في أكتوبر 2008. ورفعت تركيا بحدة سعر الفائدة القياسي هذا الشهر، لكنها قد تحتاج إلى خط ائتمان كبير لتجنب التخلف عن السداد ورحلة رأس المال.

ويقدر الخبراء الاستراتيجيون في ماكواري أنها تحتاج إلى 75 مليار دولار – أي أكثر من الأرجنتين التي تلقتها مؤخراً من صندوق النقد الدولي، وقد تحتاج تركيا أكثر من مجرد رفع أسعار الفائدة لدعم رأس المال.

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وعلى وجه التحديد ، تحتاج إلى حوالي 75 مليار دولار ، وفقا لخبراء الاستراتيجيات في ماكواري ، تييري ويزمان وغاريث بيري ، أو حوالي 1.5 مرة مما وافق عليه صندوق النقد الدولي في إقراض الأرجنتين هذا الصيف – وهو أكبر صفقة إنقاذ في تاريخها.

وقال الاستراتيجيون: “من غير المرجح أن يسمح الرئيس أردوغان برفع آخر لأسعار الفائدة” ، مضيفًا أن تركيا قد تحتاج إلى الاعتماد على ائتمان أجنبي رسمي جديد لإقناع المستثمرين بتمويل احتياجاتهم المالية القصيرة الأجل وتجنب موجة من التخلف عن السداد.

لدى تركيا ديون خارجية بقيمة 180 مليار دولار ستأتي قريباً ، مع جزء كبير منها بالعملة الأجنبية. في هذه الأثناء ، تكون البنوك مسؤولة عن 160 مليار دولار أخرى في ودائع العملات الأجنبية.

عند حوالي 100 مليار دولار ، تبدو احتياطيات تركيا من العملات الأجنبية غير كافية نسبياً، حتى إذا كان عجز الحساب الجاري الخاص به سيذهب إلى الصفر ، قال وايزمان وبري ، فإن البلاد لا تزال بحاجة إلى 155 مليار دولار على الأقل من الاحتياطيات الرسمية أو الائتمان لتكون آمنة وتجنب هروب رؤوس الأموال.

في إطار المعايير التي حددها صندوق النقد الدولي ، يبدو أن تركيا يمكن أن تتأهل لبرنامج مساعدات مماثل لما سجلته الأرجنتين. لكن الرئيس رجب طيب أردوغان ، وهو شعبوي يضغط على الخطاب المعادي للغرب ووجهات النظر غير التقليدية عن الاقتصاد ، سيتردد في التعامل مع الروتين الحكومي الذي غالباً ما يأتي بخط ائتمان رسمي.

وقال ستيف هانك ، أستاذ الاقتصاد التطبيقي بجامعة جونز هوبكنز: “لدى تركيا فرصة ضئيلة في عقد صفقة مع صندوق النقد الدولي”. “سيطلب صندوق النقد الدولي إدارة العرض في تركيا ، وهذا أمر غير مقبول على الإطلاق بالنسبة لأردوغان”.

بالطبع ، قد لا يهم حتى إذا كان أردوغان يسخن صندوق النقد الدولي. قد تمنع الولايات المتحدة تركيا من الحصول على حد ائتماني رسمي ، خاصة في ظل الخلاف الدبلوماسي بين حلفاء الناتو. قام الرئيس دونالد ترامب في الأشهر الأخيرة بتشديد العقوبات والتعريفات المفروضة على أنقرة بشأن سجن أندرو برونسون المثير للجدل ، وهو راع أميركي.

كتب براد سيتزر ، وهو كبير علماء الاقتصاد الدوليين في مجلس العلاقات الخارجية ، مؤخراً أن السؤال الحقيقي المطروح هو ما إذا كان بإمكان تركيا إيجاد تحالف جغرافي استراتيجي يمكن أن يقرض ما يكفي لدعم اقتصادها دون مساعدة صندوق النقد الدولي.

“الجواب ، كما أعتقد ، يتوقف على مقدار المال الذي تحتاجه تركيا – وبالطبع مدى المخاطرة التي قد يرغب تحالف من” أصدقاء تركيا “في اتخاذها “.