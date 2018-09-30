المحامين تعلن تضامنها مع فلسطين وترفض شعار اتحاد المحامين العرب

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صرحت نقابة المحامين المصريين أنها طالعت خطاب نقابة المحامين الفلسطينيين الذي تم إصداره قبل أيام الخاص برفض شعار دور الانعقاد القادم للمكتب الدائم بمدينة وجدة المغربية، والذي سوف يتناول دور اتحاد المحامين العرب في العمل على بناء المنظومة الاقتصادية العربية.

أوضح خطاب نقابة المحامين الفلسطينيين أنها تعتبر شعار دور الانعقاد القادم للمكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب لا يعبر عن الأحداث الجسمية التي تمر بها الأمة العربية خلال الوقت الراهن.

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وأوضحت النقابة في البيان الذي تم إصداره مساء أمس الموافق السبت والذي جاء فيه “لما كان ما أوضحته نقابة فلسطين يتفق تماماً مع أولويات المخاطر والملمات التي تنهال على رؤوس الوطن، وأن قضية فلسطين هي الأهم مع تحويل القدس عاصمة للكيان الصهيوني، بتأييد دولي خسيس، وجب الاعتراض على الشعار”.

وتابع الخطاب “لذلك فإن نقابة جمهورية مصر العربية تؤكد تضامنها مع الرأي الفلسطيني، وتدعو كافة النقابات إلى إدراك ما فات وإعداد شعار يجرى التفاوض بشأنه، ويؤكد اصطفاف الأمة العربية لاسترداد فلسطين واستحقاق القدس عاصمة خالصة لها”.

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