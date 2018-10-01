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معادلة رخصة القيادة المصرية والإيطالية، وافقت وزارة الداخلية على شروط إصدار رخصة قيادة مصرية تعادل رخصة القيادة الإيطالية ، وسيتم توقيعها خلال الفترة المقبلة ، وفقا لما أعلنته وزيرة الهجرة وشؤون المغتربين المصرية نبيلة مكرم يوم الأحد.

معادلة رخصة القيادة المصرية والإيطالية

وشددت مكرم على أن تاريخ توقيع بروتوكول الاتفاق سيتم تحديده من خلال الطرق الدبلوماسية التي تتبعها السفارة المصرية في روما بإيطاليا، وفي نفس السياق ، هنأت وزير الداخلية محمود توفيق لتخريج الجيل الجديد من رجال الشرطة المصرية ، معربة عن شكرها للجهود التي يبذلها رجال الشرطة لتلبية طلبات المصريين المغتربين.

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في الأيام القليلة الماضية ، أعلن مكرم أن الوزارة الإيطالية للبنية التحتية والنقل قد وافقت مبدئياً على البروتوكول المقترح حول معادلة رخصة القيادة المصرية والإيطالية، وأشارت إلى أن وزارات الخارجية المصرية والإيطالية ووزارات الهجرة والداخلية قد تعاونت في مراجعة جميع شروط البروتوكول ، مؤكدة أنها أولت اهتماما كبيرا للبروتوكول لتلبية احتياجات المغتربين المصريين في إيطاليا.

وأشارت إلى أنها كانت على اتصال بالسفير المصري لدى إيطاليا هشام بدر ، الذي يتابع الخطوات التي تم اتخاذها لإبرام الاتفاق، وأكدت أن البروتوكول مهم للغاية لإضفاء الشرعية على وضع المصريين في إيطاليا ، وسيخدم مصالح أكثر من 200 ألف مصري في إيطاليا.

في السابق ، التقى وزير الهجرة والمغتربين المصريين بالسفيرة الإيطالية في مصر جيامباولو كانتيني ، وطلبت عقد اجتماع بين السلطات الإيطالية المتخصصة والمسؤولين في وزارة الداخلية المصرية لمناقشة طرق تقديم رخص القيادة المصرية ورخص القيادة الإيطالية ، التي تتطلب إجراءات معقدة ليتم إصدارها ، ما يعادلها.

تحسنت العلاقات المصرية الإيطالية بشكل ملحوظ في 2018 ، بعد توقيع وإبرام العديد من الصفقات والمشاريع الجديدة بين القاهرة وروما ، لإنهاء الأزمة السياسية التي حدثت بعد مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني في عام 2016.

في عام 2018 ، بلغت قيمة الجهد الإيطالي نحو مصر 35 مليون يورو ، منها 20 مليون يورو قروض ميسرة و 15 مليون يورو كمنح. بالنسبة للوكالة الإيطالية للقانون البيئي ، فهي واحدة من المساهمات الرئيسية على نطاق عالمي.

تهدف هذه المبادرات إلى الحفاظ على الدعم الإيطالي للقطاعين الخاص والزراعي في مصر ، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة (SMEs) المتضمنة بالفعل في السنوات القليلة الماضية.

وفي الوقت نفسه ، ستشمل مجالات جديدة ، مثل الصناعات الزراعية والديموغرافيا، وسيستفيد المستفيدون الجدد، وهم الأشخاص المعاقون وجيل الشباب في إطار الهجرة غير المشروعة.

وفي مجال الاستثمارات ، خصص الاجتماع بين السفير كانتيني والوزير نصر لقانون الاستثمار الجديد – وتحديدا اللوائح النهائية لوضعه موضع التنفيذ – والمساهمة التي يمكن أن تقدمها الشركات الإيطالية. في هذا الإطار ، أثار الجانب الإيطالي مبادرات محددة تشارك فيها بعض الشركات الإيطالية.

في 20 يناير 2018 ، التقى وزير الإنتاج الحربي محمد العصار مع السفير الإيطالي كانتيني لمناقشة التعاون الصناعي بين القاهرة وروما.

وركز الاجتماع على التعاون بين شركات الإنتاج العسكرية في مصر والشركات الإيطالية. وناقشوا بشكل خاص التعاون في تكنولوجيا الميكنة الزراعية وصناعة البرمجيات جنبا إلى جنب مع صناعة الدفاع.

فيما يخص قطاع السياحة، في شهر ديسمبر الماضي ، زار وفد الفاتيكان من الأوبرا رومانا Pellegrinaggi (ORP) ، المسؤولة عن رحلات الحج إلى الفاتيكان ، مواقع الأهرام وأبو الهول. وترأس الوفد رئيس ORP ، ريمو تشيافاريني. كما قاموا بزيارة المتحف المصري، وقد التقى وفد الفاتيكان مع البابا تاوتروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية ، والإمام الأكبر للأزهر أحمد الطيب، كما أكد كبار الزعماء الدينيين في مصر ، طوادروس وطيب ، على العلاقات الطيبة بين الكنيسة الكاثوليكية في الفاتيكان والكنيسة القبطية المصرية.

وفي وقت سابق ، قام وزير السياحة السابق يحيى رشيد بزيارة إلى مدينة الفاتيكان لمدة ثلاثة أيام ، التقى خلالها مع البابا الكاثوليكي الروماني فرانسيس ، الذي بارك رحلة العائلة المقدسة في مصر كحج رسمي للمسيحيين.

بعد قرار البابا فرانسيس بمباركة رحلة العائلة المقدسة في مصر ، وافقوا على تنظيم أول رحلة حج رسمية مسيحية في مايو 2018.