السعودية تستعد لتركيب أكبر مظلة في العالم داخل المسجد الحرام

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أعلنت وسائل إعلام سعودية ، اليوم الثلاثاء الموافق 2 أكتوبر من العام الحالي 2018 ، بداية العد التنازلي لتركيب أكبر مظلة في العالم ، في الساحة الشمالية الغربية للتوسعة السعودية الثالثة ، حيث يفصلنا عن تنفيذ المشروع أيام قليلة.

المظلة العملاقة الجديدة تتسع لـ3500 مُصلٍ ، وذلك بمساحة 53 مترا في 53 مترا ، وتزن أكثر من 500 طن وارتفاع 30 مترًا ، كما أنها مزودة بالخدمات التي يحتاج إليها المصلون ، من مشارب وأماكن للوضوء ونظام للتهوية وتلطيف الهواء ، فضلا عن لوحات التوجيه والإرشاد ، والنظام الصوتي والمراقبة التلفزيونية ، وكذلك الاحتياجات اللازمة للحجاج والمعتمرين.

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وبحسب المصادر ، تبدأ الأعمال في مشروعات المسجد الحرام والعناصر المرتبطة به قريبا ، حيث تضم الأعمال مشروع توسعة المسجد الحرام ، ومشروع توسعة المطاف ، وأنفاق الحجون ، ومحطة الخدمات في البيبان ، ومحطة كدي للنقل العام الواقعة خلف أبراج وقف الملك عبدالعزيز.

وكذلك جار التحضير لتنفيذ عناصر الربط المباشر ، لمشروع المطاف التي سوف تساهم في خدمة الطائفين ، في الوصول إلى الأدوار المختلفة من خارج الساحات.

مشروع تظليل صحن المطاف والساحات المحيطة بالمسجد الحرام ، واحد من المشروعات التي يتم استكمال دراساتها ، حيث صدرت التوجيهات الملكية باستكمال تركيب أكبر مظلة في العالم في الساحة الشمالية الغربية للتوسعة السعودية الثالثة.

أبعاد المظلة العملاقة الجديدة تبلغ 53 مترا في 53 مترا ، كما أنها مزودة بالخدمات التي يحتاج إليها المصلون من مشارب وأماكن للوضوء ونظام للتهوية وتلطيف الهواء ، فضلا عن لوحات التوجيه والإرشاد والنظام الصوتي ، وكذاك المراقبة التلفزيونية والاحتياجات اللازمة ، حيث تم تصنيعها من مادة التيفلون المقاوم للحريق ، وسيتم استكمال الدراسات الميدانية عليها بعد تركيبها.

وأكدت المصادر ، أن المظلات العملاقة السبع المتبقية ، التي سوف يتم تركيبها داخل توسعة الملك عبد الله تباعا ، وذلك بعد توزيع المظلة العملاقة ، تكون موزعة على التوسعة الشمالية ، وسوف يكون في مقابل كل باب مظلة.