بعد قليل.. إعلان اسم الفائزين بـ«نوبل» في الفيزياء

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تستعد الأكاديمية السويدية ، اليوم الثلاثاء الموافق 2 أكتوبر من العام الحالي 2018 ، للإعلان عن اسم الفائز بجائزة نوبل في مجال الفيزياء للعام 2018 ، حيث يتم الإعلان عن اسم الفائز ، في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف صباح اليوم.

تواجه الأكاديمية السويدية أزمة كبيرة ، بخلاف قضية الاغتصاب والتحرش الجنسي ، تتمثل الأزمة في التحيز للرجال ، وتجاهل العديد من الأسماء في عملية الترشيحات.

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وكانت أكاديمية العلوم الملكية ، أعلنت أمس فوز العالمين جيمس أليسون وتاسكو هونجو ، بجائزة نوبل للطب للعام 2018 ، تقديرا لجهودهما في اكتشاف علاج جديد للسرطان.