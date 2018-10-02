هؤلاء فازوا بـ«نوبل» في الفيزياء خلال آخر 10 سنوات

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تستعد الأكاديمية السويدية للعلوم ، بعد قليل ، لإعلان اسم الفائز بجائزة نوبل في الفيزياء للعام 2018 ، حيث تأسست الجائزة في العام 1895 ، ومُنحت للمرة الأولى للعالم الألماني وليام كونراد رونتجون في العام 1901 ، وذلك اعترافا بجهوده التي قدمها ، في مجال اكتشاف الأشعة السينية أو “أشعة إكس”.

ويرصد موقع «مصر 365» في تقريره التالي ، أسماء الفائزين بجائزة نوبل في الفيزياء ، من العام 2008 حتى العام 2018 ، وهي كما يلي:

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1. في العام 2008 ، فاز بجائزة نوبل في الفيزياء ، ماكوتو كوباياشي توشيهيده ماساكاوا من اليابان.

2. في العام 2009 ، فاز بجائزة نوبل في الفيزياء ، تشارلز كاو من الولايات المتحدة الأمريكية ، ويلارد بويل، جورج سميث من الولايات المتحدة الأمريكية.

3. في العام 2010 فاز بجائزة نوبل في الفيزياء ، أندري جيم من هولندا ، وكونستانتين نوفوسيلوف من روسيا.

4. في العام 2011 ، فاز بجائزة نوبل في الفيزياء ، سول بيرلموتر، وبريان شميدت، وآدم ريس من الولايات المتحدة الأمريكية.

5. في العام 2012 ، فاز بجائزة نوبل في الفيزياء ، سيرج أروش من فرنسا، ديفيد واينلاند من الولايات المتحدة الأمريكية.

6. في العام 2013 ، فاز بجائزة نوبل في الفيزياء ، فرنسوا أنجليرت من بلجيكا، وبيتر هيجز من المملكة المتحدة.

7. في العام 2014 ، فاز بجائزة نوبل في الفيزياء ، يسامو أكاساكي ، وهيروشي أماني ، وشوجي ناكامورا من اليابان.

8. في العام 2015 ، فاز بجائزة نوبل في الفيزياء ، تاكاكي كاجيتا من اليابان ، وآرثر ماكدونالد من كندا.

9. في العام 2016 ، فاز بجائزة نوبل في الفيزياء ، ديفيد ثاولين، ودنكن هالداين، ومايكل كوسترليتز من المملكة المتحدة.

10. في العام 2017 ، فاز بجائزة نوبل في الفيزياء ، باري باريش، وكيب ثورن، وراينر فايس من الولايات المتحدة الأمريكية.