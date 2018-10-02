الأكاديمية السويدية تعلن اسم الفائز بجائزة نوبل في الفيزياء 2018

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أعلنت الأكاديمية السويدية اليوم الثلاثاء ، الموافق 2 أكتوبر من العام الحالي 2018 ، فوز آرثر أشكين بجائزة نوبل في الفيزياء للعام 2018.

تأسست الجائزة في العام 1895 ، ومُنحت للمرة الأولى للعالم الألماني وليام كونراد رونتجون في العام 1901 ، وذلك اعترافا بجهوده التي قدمها ، في مجال اكتشاف الأشعة السينية أو “أشعة إكس”.

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وكانت الأكاديمية السويدية للعلوم ، أعلنت أمس الإثنين ، فوز جيمس أليسون وتاسك هونجو ، بجائزة نوبل في الطب للعام 2018 ، عن جهودهما في اكتشاف علاج لمرض السرطان.

الأمريكي جون باردين ، هو الوحيد الذي حصل على جائزة نوبل في الفيزياء مرتين ، الأولى كانت في العام 1956 ، والثانية كانت في العام 1972.