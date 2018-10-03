3 علماء بينهم امرأة يفوزون بـ«نوبل» في الكيمياء

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منحت الأكاديمية السويدية اليوم الأربعاء ، الموافق 3 أكتوبر من العام الحالي 2018 ، جائزة نوبل في الكيمياء 2018 لـ3 علماء بينهم امرأة ، ذهب النصف الأول إلى فرانسيس أرنولد ، والنصف الآخر مناصفة بين جورج سميث وجريجوري وينتر.

فرانسيس أرنولد قدّمت أول تطور موجه للأنزيمات ، وهي بروتينات تحفز التفاعلات الكيميائية ، حيث تستخدم الإنزيمات الناتجة عن التطور الموجه لتصنيع كل شيء من الوقود الحيوي إلى المستحضرات الصيدلانية.

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أما جورج سميث الحائز على جائزة نوبل بريز ، فطوّر طريقة تعرف باسم عرض الملتهمة ، حيث يمكن استخدام البكتيريا «فيروس يصيب البكتيريا» لتطوير بروتينات جديدة.

السير جريجوري وينتر فاز بجائزة نوبل بريتز في الكيمياء ، عن عرض الملتهمة لإنتاج مستحضرات صيدلانية جديدة ، حيث تنتج الملتهمة الأجسام المضادة التي يمكنها تحييد السموم ، فضلا عن مكافحة أمراض المناعة الذاتية وعلاج سرطان النقيلي.

وذهبت جائزة نوبل في الكيمياء 2017 إلى «جاك دوبروش ، يواكيم فرانك ، وريتشارد هندرسون» ، الذي اكتشف طريقة لإنتاج صور لجزيئات الحياة المتجمدة في الوقت المناسب ، وذكرت لجنة نوبل في ذلك الوقت ، أنها سمحت بالجزئيات المجهرية الإلكترونية بالتصوير في حالتها الطبيعية للمرة الأولى ، ما فجّر ثورة في الكيمياء الحيوية.