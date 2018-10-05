الكرملين يعلن موعد زيارة الرئيس السيسي إلى روسيا

منذ 1 ساعة عربي ودولي
الكرملين يعلن موعد زيارة الرئيس السيسي إلى روسيا
الرئيس المصري والرئيس الروسي

صرح دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين الروسي اليوم الموافق الخميس إن موعد الزيارة الرسمية لرئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي إلى الدولة الروسية في يوم السابع عشرمن شهر أكتوبر الجاري لعام 2018.

كما أضاف “إن التحضيرات جارية من أجل تنظيم فعاليات الاجتماع مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي”، كما أعلن يوري أوشاكوف مساعد الرئيس الروسي أمس الأول “إن الدولة الروسية تجرى مباحثات بشكل نشط من أجل التحضيرات الجارية  لزيارة الرئيس المصري إلى الدولة الروسية”.

وشدد مساعد الرئيس الروسي على أن الدولة الروسية تجري خلال الوقت الراهن التحضيرات بشكل دقيق ونشط لزيارة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي.