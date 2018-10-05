«أمازون» تتوقف عن دفع العلاوات الشهرية لموظفيها

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نشرت شبكة «سي إن بي سي» الأمريكية ، نقلا عن بريد إلكتروني تلقته من شركة «أمازون» ، جاء فيه أن زيادة الحد الأدنى لأجور الموظفين في شركة «أمازون» ، جاء في مقابل مقايضة بشأن مكافآت الأسهم والعلاوات الشهرية.

وذكر التقرير الحديث الذي صدر أمس الخميس ، الموافق 4 أكتوبر من العام الحالي 2018 ، أن شركة «أمازون» تخلصت من دفع العلاوات وخيارات الأسهم ، مع زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 15 دولارا في الساعة.

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وكانت «أمازون» أعلنت قرارها مؤخرا ، بشأن زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين في الولايات المتحدة الأمريكية ، ليصبح 15 دولارا في الساعة الواحدة ، بداية من الشهر المقبل ، وأوضحت أن الزيادة الكبيرة في الأجر النقدي للعمال في الساعة ، جاء أكثر من التعويضات ، والتي تشمل دفع الحوافز وخيار توزيع الأسهم.

ولفت التقرير إلى أن «أمازون» أكدت أن جميع موظفي العمليات وخدمة العملاء ، سوف يشهدون زيادة في إجمالي التعويضات عن كل ساعة نتيجة لهذا القرار ، فضلا عن أن الأجر سوف يتم الحصول عليه في الحال ويمكن التنبؤ به ، وذلك بسبب إنهاء العمل بنظام الحوافز.

وشهد سهم شركة «أمازون» أمس الخميس ، تراجعا بنسبة 0.5% ، حيث وصلت قيمته إلى 1934.48 دولار.