البنتاجون يرى أن الصين تشكل تهديدا على الصناعة الأمريكية والأمن القومي

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البنتاجون، أبلغت اثنتان من الأبحاث التي ترعاها وزارة الدفاع الأمريكية أن الصين تمثل تهديدًا متزايدًا للدفاع الأمريكي ، مستهدفة الأمن القومي للبلاد من خلال توفير المواد وإمكانات الحرب المعلوماتية الجديدة، وأظهر تقرير من 150 صفحة نشرته رويترز يوم الخميس قبل يوم من نشره الرسمي أن هناك حوالي 300 نقطة ضعف يمكن أن تؤثر على المكونات والمواد الضرورية للجيش الأمريكي وأوصت بالاستثمار المباشر في القطاعات الحيوية للصناعة الأمريكية. تم سرد خطط محددة في التذييل الذي لا يزال سريا.

قال مستشار سابق في الاتحاد الأوروبي: خطورة الرسوم الأمريكية على الصين لا تتطابق مع التفاصيل، تم إدراج الصين كدولة تهيمن على الإمداد العالمي من معادن الأرض النادرة ذات الأهمية الحرجة للتطبيقات العسكرية الأمريكية، وكذلك الإلكترونيات والمواد الكيميائية المستخدمة في الذخائر الأمريكية.

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وقال التقرير “من النتائج الرئيسية لهذا التقرير أن الصين تمثل خطرا كبيرا ومتناميا على توريد المواد والتقنيات التي تعتبر استراتيجية وضرورية للأمن القومي الأمريكي”.

وأشار التقرير إلى أن 90٪ من لوحات الدوائر المطبوعة في العالم يتم إنتاجها في آسيا ، حيث ينتج أكثر من نصفها في الصين وحدها ، مما يجعل من الممكن لبكين قطع إمدادات المواد أو تخريب التكنولوجيا.

وقال التقرير: “مع هجرة صناعة الألواح المتقدمة في الخارج ، فإن وزارة الدفاع تخاطر بفقدان الرؤية في منشأ التصنيع لمنتجاتها” ، مشيرًا إلى أن البنتاغون كان حذراً بشأن “مفاتيح القتل” في الترانزستورات التي قد تنطفئ أنظمة الولايات المتحدة الحساسة أثناء النزاعات ، و “رقائق Trojan” والفيروسات التي تتسلل إلى أنظمة الدفاع الأمريكية “. كما ناقش” الجهود الصينية غير العادلة وغير القانونية لتقويض الصناعة الأمريكية “من خلال مجموعة من الاستراتيجيات ، بما في ذلك دعم الصادرات بأسعار منخفضة بشكل مصطنع و سرقة التكنولوجيا الأمريكية.

وبحث التقرير أيضا أوجه القصور في الولايات المتحدة التي ساهمت في إضعاف الصناعة المحلية، بما في ذلك ميزانيات الدفاع الأمريكية التي تفتق عن التحرك ، والافتقار إلى التعليم المناسب في مجال العلوم والتكنولوجيا.

“لقد كان هناك إخفاقات السوق هنا. وقال إريك شوينينج ، نائب مساعد وزير الدفاع الذي يشرف على سياسة القاعدة الصناعية: “يمكننا أن نخلق حوافز جديدة لدفع الاستثمار في المناطق للمساعدة في تنويع أنفسنا”.

تقرير آخر ، استشهد به منارة واشنطن الحرة وأفرج عنه هذا الأسبوع من قبل جامعة الدفاع الوطني يتحدث عن قوة الدعم الاستراتيجية الجديدة في الصين. وطبقا للتقرير ، جمعت القوة بين العديد من جيش التحرير الشعبي الحربي والقدرات الاستخباراتية المتقدمة في وحدة واحدة من أجل تحقيق مساحة مشتركة ، وقدرات حرب المعلومات ، وقوات المعلومات الاستخباراتية والتجسسية.

يستدعي التقرير المكون من 84 صفحة ، والذي شارك في تأليفه جون كوستيلو ، وهو خبير سابق في وكالة الأمن القومي الصينية وخبير الأمن السيبراني جو مكرينولدز ، الوحدة الصينية الجديدة “قوة الدعم الاستراتيجي” (SSF) ، ويقول إنه “ينظر إلى الحرب السيبرانية والإلكترونية والنفسية على أنها المكون الفرعي المترابط للحرب المعلوماتية.

وتشير الدراسة إلى أن صندوق الضمان الاجتماعي سيسعى إلى “القدرة على التحكم في التصورات وتشكيل الروايات التي تعزز المصالح الصينية وتقوض مصالح الخصم”.

وجاء كلا التقريرين في أعقاب اتهامات نائب الرئيس مايك بينس ضد الصين يوم الخميس بأن بكين تحاول تقويض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل الانتخابات النصفية في 6 نوفمبر “بالتدخل في الديمقراطية الأمريكية”. ونفت الصين هذه المزاعم.