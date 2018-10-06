خطوات تحديث بيانات المعلمات في جدارة 1440 عبر بوابة الخدمة المدنية

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خطوات تحديث بيانات المعلمات في جدارة 1440، الآن يمكن تحديث بيانات المعلمات عبر موقع الخدمة المدنية بالمملكة العربية السعودية، لمن قام بالتسجيل، وسوف نقدم لكم خطوات تحديث بياناتكم في نظام جدارة.

خطوات تحديث بيانات المعلمات في جدارة 1440

أعلنت وزارة الخدمة المدنية بالمملكة عن أهمية تحديث بيانات المعلمات، لمن قامت بالتسجيل في وقت سابق عبر موقع التوظيف الإلكتروني “جدارة”، وهناك وقت محدد لتحديث بيانات الخريجات في نظام جدارة، وهذا تمهيدا للإعلان عن شروط التقديم للوظائف الحكومية، وتقدم الخريجات اللاتي تم تحديث البيانات الخاصة بهم، والآن يجب إتباع خطوات التحديث وكيفية التحديث، وسوف نقدم لكم فيما يلي خطوات تحديث بيانات جدارة للمعلمات، عبر بوابة الخدمة المدنية بالسعودية.

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جدير بالذكر أن وزارة الخدمة المدنية قامت بالتنبيه على كافة المسجلين في نظام جدارة بضرورة القيام بتحديث بياناتهم الحالية، وذلك لكي يتم اختيارهم في المفاضلة في الوظائف عند الدورة الآتية، وقد بينت الوزارة الخطوات الواجب إتباعها عند القيام بعملية التحديث، كما صرحت للمسجلين إمكانية إدراج رقم سري لمن نسي رقمه السري الذي قام بتسجيله مسبقا ، ويجب على من قام بالتسجيل بسرعة تحديث بياناته وذلك في الفترة من 16 محرم 1440 وحتى 19 محرم 1440هـ،

خطوات تحديث بيانات المعلمات في جدارة

يقوم المقدم بالدخول الي موقع الخدمة المدنية نظام جدارة، سوف تقوم الصفحة بعرض الآتي:

1. صور من شكل استمارة تحديث البيانات للتعرف عليها.

2. سيكون هناك أسئلة لقياس مهارات المتقدم، متنوعة المجالات.

3. سيكون هناك تساؤلات شخصية للتعرف على الحالة الاجتماعية، وهل هناك أى تغيير للزواج أو غيره.

4. كما أن هناك إمكانية استبدال كلمة السر في حالة نسيانها.

مواعيد تقديم الطلبات عبر نظام جدارة كالتالي:

​ وقت التقديم متاح على مدار (24) ساعة خلال المدة الزمنية المحددة : ​ ​ ​​ ​ ​​ ​​ ​

رجال 20-1-1440هـ ​ 24-1-1440

نساء 27-1-1440هـ ​ 2-2-1440

الشروط الواجب توافرها في الراغبين بالتقدم للوظائف المعلن عنها

1. يجب على المتقدمين أن يجتازوا الاختبارات بنجاح في اختبارات كفايات المعلمين والمعلمات في قسمي “التخصصي والعام”.

2. يجب على المتقدم أن يكون حاصلاً علي شهادة البكالوريوس من أحد الكليات أو الجامعات المعتمدة.

3. يلزم على المتقدم أن تتناسب درجته العلمية والتخصصية مع المواد التعليمية التي تم الإعلان عنها في الوظائف.

4ّ. يجب تدوين قرار المعادلة من جهة وزارة التعليم فيما يخص المتقدمين من أصحاب الشهادات العلمية الحاصلين عليها من خارج المملكة.

5. يجب على المتقدمين ألا يشغلوا أية وظائف حكومية يكون متوسط الراتب الخاص بها موازياً مع الدرجة العلمية الحاصلين عليها.

كما صرحت وزارة التعليم بالمملكة بأنه على كافة الراغبين بالتقديم في الوظائف التعليمية للعام الحالي 1440هـ الدخول عبر البوابة الرسمية التابعة لوزارة الخدمة المدنية نظام جدارة للتوظيف.

جدير بالذكر أن الوزارة أتاحت العديد من الخيارات للراغبين بالتقديم، بهدف تسهيل الأمر عليهم، حيث أتاحت رغبات الوظائف بحسب الموقع الجغرافي، حيث يختار المسجل المكان الأقرب والمناسب له ، بناء عليه يقوم الموقع بالمراجعة الإلكترونية وذلك بعد انتهاء طلبات التقديم واختيار المكان المناسب، بحسب إحتياجات العمل والشهادة الدراسية للمتقدم، كما تقدم السعودية خدمة الشهادة المعادلة لمن حصل على المؤهل من خارج السعودية.