فتح باب التقديم في الاستخبارات العامة 1440 عبر بوابة أبشر للتوظيف

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فتح باب التقديم في الاستخبارات العامة 1440، تم فتح باب التقديم في الاستخبارات العامة 1440 من خلال بوابة أبشر للتوظيف بالمملكة العربية السعودية عبر موقع وزارة الداخلية، وأعلن موقع رئاسة الاستخبارات عن استمارة المعلومات الشخصية لمن يرغب في التقديم بالاضافه إلي رابط التسجيل في وظائف الاستخبارات والتي بدأت اليوم الأحد الموافق 7 أكتوبر 2018، كما تم الإفصاح عن الشروط العامة الازم توافرها في المتقدمين والتي سيتم قبولهم على أثرها وسوف نوضح لكم تلك الشروط من خلال المقال.

فتح باب التقديم في الاستخبارات العامة 1440

قامت رئاسة الاستخبارات العامة بالمملكة بتحديد مسميات الرتب العسكرية، وسوف تبدأ عملية التعيين بناء على رتب (جندي، وجندي أول، و عريف ) عبر موقع وزارة الداخلية من خلال بوابة أبشر الإلكترونية للتوظيف، وسيتم فتح رابط تقديم الاستخبارات العامة 1440 بداية من صباح اليوم الأحد 27 محرم 1440 هجرياً، وقبل القيام بعملية التسجيل في وظائف الاستخبارات العامه، ويلزم على راغبي التسجيل الإطلاع على الضوابط و الشروط التي تم الإفصاح عنها عبر بوابة أبشر.

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شروط التقديم في وظائف الاستخبارات العامة 1440

أعلنت رئاسة الاستخبارات العامة عن شروط التقديم في الاستخبارات العامه وهي:

1. أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، كما وضحت أيضا الفئات التي لها حق تخطى شرط المنشأ.

2. أن يكون المتقدم حسن السير والسلوك.

3ّ. ألا يكون المتقدم ممن يشغلون إحدى الوظائف الحكومية سواء العسكرة أو المدنية، وألا تكون له سابقة خدمة مدنية أو عسكرية، أو حكم علية في جرائم متعلقة بالشرف أو الأمانة، وعدم النكاح من غير سعودية.

4ّ. على المتقدم أن يجتاز الاختبارات المقررة للقبول، وهناك العديد من الشروط التي تخص الشريحة العمرية للمتقدمين، مثل مواصفات الطول والوزن.

التقديم على ظائف رئاسة الاستخبارات العامة 1440، اشتملت الشروط على التخصصات والمؤهلات العلمية التي سيتم التقديم بها على الرتب العسكرية السالف ذكرها ، باستثناء درجات المتقدم في اختبار القدرات العامة، والاختبارات التحصيلية، بالإضافة إلى الإفصاح عن الرتب التي سوف يحصل عليها من تم قبولهم، والتفاصيل موضحه بالكامل في نص شروط التقديم في وظائف الاستخبارات 1440.

تقديم الاستخبارات العامة بوابة أبشر للتوظيف واستمارة المعلومات الشخصية.

الآن يستطيع راغبي التقديم الدخول عبر موقع أبشر للتوظيف للتسجيل في وظائف الاستخبارات العامه عبر موقع وزارة الداخلية الإلكتروني، وسوف يكون التقديم في وظائف الاستخبارات العامه في العاشرة من صباح اليوم الأحد الموافق 27 محرم الحالي.