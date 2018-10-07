الرياض والكويت تؤكدان على توسيع التعاون

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أكدت الكويت والمملكة العربية السعودية على الروابط القوية الملزمة لهما واهتمامهما الشديد بتعزيز تعاونهما. وصل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مساء الأحد في زيارة قصيرة إلى الكويت لإجراء محادثات مع الأمير الشيخ صباح الأحمد وولي العهد الشيخ نواف الأحمد وغيره من كبار المسؤولين.

وقد حظي الأمير محمد ، الذي قام بأول زيارة له إلى دولة خليجية منذ أن أصبح ولياً للعهد ، بترحيب كبير. ناقش البلدان سبل تعزيز العلاقات الثنائية في جميع المجالات ، وكذلك التطورات الإقليمية والدولية ، وفقا للحسابات الرسمية الصادرة عن وكالات الأنباء. كما تناول الاجتماع الذي عقد في قصر البيان في مدينة الكويت “الجهود المبذولة لدعم العمل الخليجي المشترك”.

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لم يتم تقديم أي تفاصيل حول مواضيع أخرى في جدول أعمال المحادثات ، لكن كانت هناك تكهنات بأن الاجتماع شمل استئناف إنتاج النفط في حقول النفط التي تعمل بشكل مشترك في المنطقة المحايدة ، خاصة الخفجي التي أغلقت في أكتوبر 2014 لأسباب بيئية والوفرة التي انخفض منذ مايو 2015 بسبب صعوبات التشغيل.

ويمكن لاستئناف الإنتاج في حقلي النفط أن يضيف ما يصل إلى 500 ألف برميل يوميا من طاقة إنتاج النفط إلى كلا البلدين ، وبالتالي يساعد على زيادة الإنتاج في ظل تراجع الإمدادات الإيرانية التي تضررت بفعل العقوبات الأمريكية والدعوات لزيادة إنتاج النفط لخفض أسعار الخام.

وارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2014 فوق 80 دولارا للبرميل ، كما أن الانخفاض الحاد في صادرات النفط الإيرانية بسبب العقوبات الأمريكية الجديدة مقترنة بانخفاض الإنتاج في فنزويلا قد أثار مخاوف في العديد من البلدان.

وفي يوم السبت ، تلقى الملك سلمان بن عبد العزيز اتصالاً هاتفياً من الرئيس دونالد ترامب تحدث خلاله عن “الجهود المبذولة للحفاظ على إمدادات السوق النفطية واستقرارها وضمان نمو الاقتصاد العالمي”.

مع تطور التطورات السياسية والأمنية بوتيرة هائلة في المنطقة ، تحرص الرياض بشكل متزايد على المواقف المتقاربة في الخليج تجاه الإجراءات الأمريكية تجاه إيران ورد فعل طهران المحتمل ، خاصة إذا كانت تهدد الأمن والاستقرار الإقليميين. من المحتمل ان تؤكد زيارة الامير محمد على أهمية المواقف المشتركة ، وفقا لما ذكره المراقبون.

خفضت الكويت علاقاتها الدبلوماسية مع إيران في يناير 2016 واستدعت سفيرها، قائلا ان هذا القرار اتخذ بعد “اقتحام، إحراق والأنشطة التخريبية التي تقوم بها مجموعة من المتظاهرين على السفارة السعودية في طهران وقنصليتها في مدينة مشهد”. تلوم الكويت إيران على تدخلها في الشؤون الداخلية لدول الخليج ، بما في ذلك الكويت.

وقال مسؤولون كويتيون: “يجب على إيران اتخاذ خطوات ملموسة لتغيير سياستها واعتماد دور إيجابي في المنطقة”. وفي الأسبوع الماضي أكدت الكويت أنها لن تعيد سفيرها ما لم تستعرض طهران سياستها. ومن المرجح أيضا على جدول أعمال المحادثات السعودية الكويتية التطورات الأخيرة في اليمن وسوريا والوضع داخل دول مجلس التعاون الخليجي ، وفقا للمراقبين.

فقد قطعت البحرين والسعودية والإمارات ، بالإضافة إلى مصر ، في يونيو من العام الماضي علاقاتها الدبلوماسية والتجارية والسفر مع قطر بعد أن اتهمتها بدعم المتطرفين وتمويل الإرهاب على الرغم من التعهدات التي قطعتها في اتفاقية الرياض. وقد أصدرت الدول الأربع قائمة بالمطالب التي رفضتها قطر لأنها رفضت هذه الاتهامات. لم تنجح جهود الوساطة بقيادة الكويت وبدعم من الولايات المتحدة وعدة بلدان أخرى في تحقيق أي تقدم.