الأمير السعودي يتعامل مع الكويت لإعادة تشغيل حقول النفط “قريبا”

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تقع حقول الخفجي والوفرة في المنطقة المحايدة ، وهي جزء من حدود البلدين التي لم يتم تحديدها منذ قرن تقريبًا. ولي العهد السعودي يتعامل مع الكويت لإعادة تشغيل حقول النفط “قريبا” وقال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الذي التقى مع أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح أثناء مقابلة في القصر ملكي بالرياض “نعتقد أننا قريبون من وجود شيء مع الكويت.

قال ولي العهد السعودي إنه يقترب من التوصل إلى اتفاق مع الكويت بشأن حقلين مملوكين يمكنهما إنتاج نصف مليون برميل من النفط الخام يوميا. تقع حقول الخفجي والوفرة في المنطقة المحايدة ، وهي جزء من حدود البلدين التي لم يتم تحديدها منذ قرن تقريبًا. مسألة السيادة القديمة على المنطقة لا تزال دون حل ، لكن الأمير محمد قال إن استئناف الإنتاج ما زال ممكنا.

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إن إعادة تشغيل الحقول قد يساعد السعودية على تعزيز الإنتاج في الوقت الذي ينشأ فيه نقص في العرض بسبب العقوبات الأمريكية على إيران. لقد طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مراراً وتكراراً بأن تتخذ منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) إجراءات لخفض الأسعار. وناقش ترامب والملك السعودي سلمان بن عبد العزيز السبت جهود الحفاظ على الإمدادات.

وقال الامير محمد بن سلمان في وقت متأخر من يوم الاربعاء ان السعودية لديها 1.3 مليون برميل يوميا من الطاقة الاحتياطية جاهزة للاستخدام اذا احتاج السوق اليها. وقال إن الإنتاج من حقول النفط في المنطقة المحايدة سيوفر قدرة إضافية.

العقوبات الأمريكية على إيران يمكن أن تزيل ما يصل إلى 1.5 مليون برميل يوميا من النفط الخام من السوق. وقد عززت المملكة العربية السعودية وروسيا بالفعل إنتاجها بحوالي مليون برميل يومياً منذ يونيو ، لذا فإن أحد حقول الحقول المحايدة يمكن أن يعوض عن نسبة كبيرة من النقص المتبقي. وقال ولي العهد: “نحن نحاول إقناع الكويتيين بالتحدث عن قضايا السيادة ، مع الاستمرار في الإنتاج حتى نتمكن من حل هذه القضية”.

قضايا السيادة

وقال الأمير محمد إن فصيلا من القيادة الكويتية قبل الاقتراح السعودي لاستئناف الإنتاج من المنطقة المحايدة في حين يتابع المحادثات لحل المشاكل العالقة. وقال ان مجموعة أخرى تصر على حل قضايا السيادة قبل استئناف العمليات.

عندما تم رسم الحدود بين البلدين في عام 1922 ، لم يكن السؤال عن أي دولة يجب أن يكون لها السيطرة على هذا الامتداد من الصحراء على طول الخليج الفارسي. استمر هذا الوضع على مدى عقود ، لكنه لم يثبت أنه عقبة أمام اكتشاف وتطوير احتياطي كبير من النفط في المنطقة.

ومع ذلك، فقد أغلقت الخفجي في أكتوبر 2014 بسبب مخاوف بيئية غير محددة ، في حين تم إغلاق شركة وفرة ، التي تشغلها شيفرون نيابة عن المملكة العربية السعودية ، في مايو 2015 بسبب الصعوبات في الحصول على تصاريح العمل والحصول على المعدات. تمتلك الحقول قدرة مشتركة تبلغ أكثر من 500 ألف برميل في اليوم.

“نعتقد أنه من المستحيل حل مشكلة عمرها 50 عامًا في غضون بضعة أسابيع. لذلك نحن نحاول التوصل إلى اتفاق مع الكويتيين لمواصلة الإنتاج خلال السنوات الخمس إلى العشر القادمة ، وفي الوقت نفسه ، نعمل على قضايا السيادة. “إنه لأمر جيد بالنسبة للكويت والمملكة العربية السعودية ، لذلك أعتقد أنها مسألة وقت حتى يتم حلها”.

النزاعات حول المنطقة تمتد على عدد من القضايا. وقد توقفت المحادثات حول دور شيفرون ، خاصة بعد أن قامت المملكة العربية السعودية من جانب واحد بتجديد امتياز الشركة للوفرة في عام 2009 لمدة 30 سنة أخرى. وهناك قضية أخرى تتعلق بخطط الكويت لبناء مصفاة نفطية في الزور ، والتي واجهت تأخيرات لأن شركة شيفرون تستخدم جزءًا من تلك المنطقة.