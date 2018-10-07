تركيا تسدد ديون صندوق النقد الدولي وتطوي تلك الصفحة بلا رجعة

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أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، الموافق 7 أكتوبر، أن دولته استطاعت أن تسدد جميع ديونها المستحقة لصندوق النقد الدولي، لافتًا إلى أن تركيا طوت هذه الصفحة بلا رجعة.

جاء هذا التصريح، للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ضمن كلمة ألقاها باليوم الثاني والأخير للاجتماع التشاوري والتقييمي لحزب “العدالة والتنمية” الحاكم، في العاصمة التركية أنقرة.

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حيث أعلن أردوغان عن سداد بلاده لديونها لصندوق النقد قائًلا: “تركيا طوت دفتر ديون صندوق النقد الدولي بلا رجعة”.

وأردف يقول: “أن أنقرة أغلقت صفحة البنك الدولي عبر تسديد كافة ديونها عام 2013 ، وأنها لن تعود إليه مرة أخرى لأنها ليست بحاجة له”.

وأكد أردوغان، من خلال كلمته في اليوم الثاني للاجتماع التشاوري لحزب العدالة والتنمية، أن تركيا الأن تقف بعيدًا عن أي مستوى تضطر فيه لقبول مساعدات من صندوق النقد الدولي.

ولفت الرئيس التركي إلى أنه يعمل على جعل تركيا دولة رائدة في المنطقة، موضحًا أن بلاده بدأت تفتح أبوابها أمام جميع الاستثمارات الخارجية.

وشدد أردوغان على أن تركيا لديها من الإمكانيات التي تؤهلها لمواجهة الألاعيب الاقتصادية، لافتًا إلى أن أنقرة إستطاعت إفشال جميع المؤامرات التي حيكت ضدها.

كذلك أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن أسفه لمساندة بعض الأطراف الداخلية للتنظيمات الإرهابية ضد تركيا، إذ قال : “نأسف لدعم بعض الأطراف الداخلية للتنظيمات الإرهابية”.