خطوات الإستعلام عن وافد هارب وتقديم بلاغ هروب برقم الإقامة موقع وزارة العمل بالسعودية

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خطوات الإستعلام عن وافد هارب برقم الإقامة، وكذلك نقدم لكم خطوات الإستعلام عن بلاغ هروب وافد عبر بوابة الاستعلامات الإلكترونية التابعة لموقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، حيث انها من ضمن الخدمات الإلكترونية التي تقدمها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للسعوديين أو المقيمين كي يطلع على سلامة موقفة من جانب الإقامة، وبصورة خاصة بعد القرارات التي تم الإعلان عنها خلال الأشهر الماضية والحملات التي أطلقتها المملكة تحت إسم “وطن بلا مخالف”، باستثناء قرارات سعودة المهن والتي قد يترتب عليها مخالفة فئة من المقيمين في السعودية لتلك القوانين وبناء عليه سوف يتم توقيع العقوبات التي قررها النظام.

خطوات الإستعلام عن وافد هارب برقم الإقامة

عبر موقع الاستعلامات الإلكتروني، ومن خلال بوابة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة، سوف نقوم بتوضيح خطوات استعلام عن وافد هارب وبلاغ الهروب برقم الإقامة أو رقم الجواز عبر خدمات مكتب العمل بالسعودية التي اتاحتها الوزارة، ويمكن أيضا الإطلاع على لون نطاق الهيئة، وهي من الخدمات الضرورية لكثير من المغتربين من المقيمين في المملكة العربية السعودية.

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استعلام عن وافد هارب وبلاغ الهروب برقم الإقامة

طريقة الاستعلام عن وافد هارب وذلك عن طريق الدخول إلى موقع وزارة العمل خدمات الاستعلامات الإلكترونية ومنها خدمة الإستعلام عن الوافدين، ثم إدراج البيانات المطلوبة وبصورة خاصة رقم الإقامة أو الجواز أو أى منهم وفق ما هو متاح لديكم، بعدها يتم إدراج رمز التأكيد والبحث، سوف تظهر البيانات الخاصة وكذلك حالة نطاق المؤسسة وأيضا لون النطاق، وفي حالة وجود عبارة أن الوافد على رأس العمل فذلك يعني أنه لا يوجد بلاغات هروب، أما إذا كانت نتيجة البحث والإستعلام عن عامل وافد هارب “متغيب عن العمل” فهذا يؤكد أن يوجد بلاغ مسجل.

بالصور نوضح لكم خطوات استعلام عن وافد هارب وبلاغ الهروب برقم الإقامة :



من خلال موقع وزارة العمل الخدمات الإلكترونية يمكنكم الإستعلام عن وافد هارب وتقديم بلاغ هروب برقم الإقامة، وذلك بالدخول إلي استعلامات وزارة العمل الإلكترونية، وعن طريق اتباع الشرح الذي قدمناه بعالية، وإدراج البيانات المطلوبة والاستعلام كما أوضحنا لكم من خلال الصور.