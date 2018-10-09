فتح باب القبول بالقوات الخاصة للأمن الدبلوماسي للثانوية العامة عبر بوابة أبشر موقع وزارة الداخلية

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تم فتح باب القبول بالقوات الخاصة للأمن الدبلوماسي، وذلك لخريجي الثانوية العامة عبر بوابة أبشر التوظيف ولقد أعلنت مديرية الأمن العام بالمملكة العربية السعودية عن بدء التسجيل والقبول لحاملي الثانوية العامة في الشعبة العلمية والقسم الشرعي والقسم الإداري، وهذا للتقديم على برتبة جندي، والتقديم في الدورة التأهيلية الخاصة رقم (21) بالأمن الدبلوماسي القوات الخاصة، لحاملي الثانوية العامة فى الوظائف السالف ذكرها، وهذا في كل من (الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، المنطقة الشرقية) أو خارج السعودية بأحد سفارات العاهل السعودي بالخارج كما أعلنت عن الشروط المطلوبة للتقديم على الوظائف التسجيل بها.

فتح باب القبول بالقوات الخاصة للأمن الدبلوماسي

التقديم في وظائف القوات الخاصة للأمن الدبلوماسي بالمملكة العربية السعودية، وقد تم فتح باب التقديم بالقوات الخاصة للأمن الدبلوماسي لكن هناك شروط يجب توافرها لدى المتقدمين السعوديين بالمملكة قبل القيام بعملية التسجيل، وهذه هي الشروط اللازم توافرها في المتقدمين:

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1. يلزم على المتقدم أن يكون سعودي الجنسية وأبناء المملكة العربية السعودية .

2. ويستثنى من هذا الشرط من كان والداه يعمل في أحد الوظائف التابعة للحكومة السعودية خارج المملكة.

3. يحب ألا يقل سن المتقدم عن 27 سنة، ولا يزيد عن 30 سنة.

4. وفيما يخص المواصفات البدنية للمتقدم، فهي ألا يقل الطول عن 172 سم، مع تناسب الطول والوزن.

وفيما يخص الشروط التي تتعلق بالمؤهل التعليمي والتقدير الذي حصل عليه الطالب في الشهادة أو في إختبار القدرات، فهي كالآتي:

1. أن يكون المتقدم حاصل على الشهادة الثانوية العامة بتقدير 75% على أقل تقدير في التخصصات المعلن عنها.

2. أن يكون المتقدم حاصل على تقدير 55% في اختبار القدرات.

3. أن يكون المتقدم حسن السير والسلوك، وألا يكون قد أقدم على جرائم تخص الشرف أو الأمانة.

4. يجب أن يجتاز المتقدم الكشف الطبي الذي يجرى له بنجاح وكذلك المقابلة الشخصية حتى يؤهل لرتبه جندي.

الجدول التالي يوضح موعد فتح باب التقديم على وظائف الأمن الدبلوماسي وموعد انتهاء التقديم:

بداية فتح باب التقديم موعد انتهاء التقديم يوم الأحد الموافق 12/2/1440 هجريًا (الساعة 10 صباحاً)الموافق الأحد 21/10/2018 ميلاديا يوم الثلاثاء الموافق 21/2/1440 هجريًا. (الساعة 10 صباحاً)الموافق الثلاثاء 30/10/2018 ميلاديا

جدير بالذكر أن التسجيل في الوظائف بالمملكة العربية السعودية أصبح إلكترونيا عبر الإنترنت ، وذلك من خلال بوابة التوظيف أبشر الخاصة بموقع وزارة الداخلية السعودية وذلك لتوفير الوقت والجهد على المواطنين من أبناء السعودية.