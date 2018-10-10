تفاصيل زيارة الرئيس السيسي إلى اليونان

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غادر اليوم رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي متوجهاً إلى دولة اليونان وبالتحديد في جزيرة كريت من أجل المشاركة في فعاليات القمة الثلاثية بين الدولة المصرية واليونان وقبرص في جولتها السادسة، وذلك من أجل تفعيل آلية التعاون الثلاثي بين الدول التي انطلقت من القاهرة خلال شهر نوفمبر لعام 2014.

أعلن مطار القاهرة حالة الطوارئ مع فجر اليوم الموافق الأربعاء قبيل سفر السيد الرئيس إلى جزيرة كريت اليونانية، كما تم فتح استراحة “رئاسة الجمهورية” من أجل استقباله، أما بالنسبة إلى الفعاليات الأمنية فقد تم تأمين جميع الطرق المؤدية من وإلى مطار القاهرة الدولي، كما تم منع دخول السيارات إلى الصالات المحيطة بالمطار مع انتشار كثيف من الأمن على الطرقات المؤدية إلى المطار.

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صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي قائلاً “إن قمة كريت تهدف إلى البناء على ما تحقق خلال القمم الخمسة السابقة، والعمل على تقييم التطورات في كافة مجالات التعاون، إلى جانب متابعة المشروعات الراهنة في ظل الآلية، وذلك في سياق تعميق ودعم العلاقات المتميزة بين جمهورية مصر العربية، و كريت، اليونان”.

وأضاف “إن قمة كريت تهدف أيضا إلى تعزيز التشاور السياسي بينهم حول سبل التصدي لكافة التحديات التي تواجه منطقة البحر الأبيض المتوسط، والشرق الأوسط”.

وأكد السفير بسام راضي “إن زيارة السيد الرئيس سوف تشهد لقاء له مع رئيس وزراء اليونان اليكسيس تسيبراس لبحث تعزيز سبل التعاون في جميع الأصعدة، ومشاورة القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين”.

ومن المتعين أن يعقد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي لقاء مع نيكوس أناستاسيادس رئيس قبرص من أجل بحث العلاقات السياسية بين البلدين التي شهدت تطور ونمو بشكل كبير خلال السنوات السابقة إلى جانب تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين قبرص ومصر، ومناقشة القضايا والملفات الإقليمية.

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