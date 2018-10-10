خطوات نقل الكفالة من دون موافقة الكفيل من خلال موقع وزارة العمل بالسعودية

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خطوات نقل الكفالة من دون موافقة الكفيل، وردت في الآونة الأخيرة عدة تساؤلات عن خطوات نقل الكفالة من دون موافقة الكفيل للمقيمين في المملكة العربية السعودية ، بسبب المعاملة السيئة التي يتعرض لها العديد من المقيمين من الكفلاء، وقدمت وزارة العمل بالمملكة طريقة نقل الكفالة بشكل اليكتروني عبر موقعها الرسمي، وأكدت أنه يحق لأي وافد من غير أبناء السعودية سواء من المقيمين أو الوافدين الولوج عبر موقع وزارة العمل ونقل الكفالة الكترونيا، ولكن بناء على عدد من الشروط.

خطوات نقل الكفالة من دون موافقة الكفيل

تيسيرا على المقيمين والوافدين في السعودية قدمت وزارة العمل إمكانية نقل الكفالة عبر موقعها من دون موافقة الكفيل بناء على عدد من الشروط من دون الحاجة للذهاب لمكاتب وفروع من المنتشرة بداخل السعودية، وتلك الشروط هي :

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1. في حالة أن الكفيل لم يقوم بدفع مستحقات الوافد لمدة 3 شهور سابقة متتالية.

في حالة أن الكفيل قام برفض تجديد رخصة العمل والإقامة للوافد قبل ميعاد نهاية صلاحيتها فترة ثلاثون يوما بعد إنتهائها.

3. إذا كان رب العمل في النطاق الأحمر في برنامج نطاقات.

طريقة نقل الكفالة إلكترونيا

يقوم المقيم بالولوج إلي موقع وزارة العمل والتنمية الإجتماعية، ثم يقوم بالكبس على أيقونة الخدمات الإلكترونية، ويقوم بتدوين إسم المستخدم، الرقم السري، رمز التحقق والولوج إلى الموقع، ثم إدراج البيانات اللازمة، وسوف تظهر صفحة أخرى يتم إدراج بيانات أخرى بها وهي إسم صاحب المنشأة للمستخدم التي يحتاج نقل الكفالة للوافد إليها، يتم إختيار خدمة نقل خدمة عامل وافد، سوف تظهر صفحة أخرى، تشتمل على عبارة طلب جديد، يتم تدوين رقم إقامة العامل، وبيانات العامل المطلوب نقل كفالته، ثم الكبس على كلمة بحث. سوف تظهر صفحة بها جميع البيانات المتعلقة بالعامل، في آخر الصفحة محضر تعهد، يتعهد فيه صاحب العمل بأنه أخذ موافقة مكتوبة من العامل على نقل الكفالة، يجب قراءة التعهد بشكل جيد، ثم الكبس على أيقونة إرسال. سوف تظهر رسالة “تم إرسال الطلب بنجاح” تشتمل على رقم الطلب.

يلزم على الكفيل أن يقوم بالولوج إلى الموقع واختيار المنشأة المطلوب نقل الكفالة عليها، ثم الكبس على إختيار نقل الخدمة ونقل الوافد. سوف تظهر صفحة تشتمل على بيانات العامل، بعد قراءتها لابد من الضغط على موافق.

سوف تظهر في الخاتمة رسالة التأكيد، يتم الكبس على موافق ليتم نقل الكفالة بصورة إلكترونية من خلال موقع وزارة العمل بالمملكة.