التعليم تستقبل طلبات الإيفاد للدكتوراه للبنات والتمديد للجنسين عبر نظام فارس الخدمة الذاتية بالمملكة

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التعليم تستقبل طلبات الإيفاد للدكتوراه للبنات والتمديد للجنسين، بدأت وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية باستقبال طلبات الإيفاد للدكتوراه للبنات فقط والتمديد للجنسين من خلال نظام فارس الخدمة الذاتية، كما صرحت وزارة التعليم بالمملكة عن فتح التمديد للإيفاد فيما يخص للفصل الدراسي الثاني من السنة الدراسية 1439/1440 هجرية، وسوف يكون التمديد للإيفاد للفصل الدراسي الثاني للبنين والبنات على حد سواء، حيث أعلنت وزارة التعليم السعودية عن عدة شروط جديدة في حالة التمديد سواء للماجستير أوالدكتوراه، وسوف نوضح لكم تلك الشروط من خلال المقال وفق ما جاء في تصريحات وزارة التعليم للإيفاد لدرجة الدكتوراه للبنات والتمديد للجنسين، كما نبين لكم موعد الترشح للإيفاد وكذلك التمديد للحنسين من خلال نظام فارس الخدمة الذاتية.

التعليم تستقبل طلبات الإيفاد للدكتوراه للبنات والتمديد للجنسين

تم فتح باب التقديم للإيفاد للدكتوراه للبنات وذلك عبر نظام فارس الخدمة الذاتية، ولقد صرح نائب وزير التعليم بالمملكة عن تلقي طلبات الترشيح للإيفاد للدكتوراه للبنات فقط، ويحب وأن تكون الفتاة المترشحة للإيفاد للدكتوراه قد بدأت الدراسة بمستند رسمي، كما أعلنت وزارة التعليم عن شروط وضوابط عملية الترشح للإيفاد لدرجة الدكتوراه للبنات، ولقد صرحت وزارة التعليم أن بدء التمديد للإيفاد للجنسين للفصل الدراسي الثاني سوف يكون بعد التأكد من أحقية المتقدمين من استحقاق التمديد، وألا يكون قد تجاوز فصلين دراسيين لدرجة الدكتوراه وفصل واحد دراسي للوصول لدرجة الماجستير.

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شروط التقديم للإيفاد للدكتوراه للبنات

أعلنت وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية عن الشروط اللازمة للتسجيل في الدكتوراه، وتلك الشروط هي كالآتي:

1. أن تلتزم المتقدمة بالتخصص المحدد وفق ما جاء في الخطة التي أعلنتها وزارة التعليم للإيفاد والترشيح في المحافظة.

2. أن تحدد المتقدمة العمل الذي تقوم به بعد خروجها وتدوين ذلك في استمارة الترشيح.

3. أن تنطبق على المترشحة كافة الشروط التي جاءت في التعميم ويلزم أن تكون خطة الدراسة مضافة إلى أوراق الترشح للإيفاد لدرجة الدكتوراه.

4. ستتم المفاضلة بين المتقدمات على مستوى المحافظة أو المنطقة.

موعد التقدم من خلال نظام فارس الخدمة الذاتيه

صرحت وزارة التعليم بالمملكة أن الترشيح للإيفاد للدكتوراه للبنات أو التمديد للجنسين سوف يكون بواسطة تسجيل الدخول عبر نظام فارس الخدمة الذاتية، ويلزم أن يتم إعتماد طلب الترشح من الرئيس المباشر، وأعلنت الوزارة أن رفع طلبات الترشح للإيفاد للدكتوراه أو التمديد الخاص بالإدارة العامة للإيفاد والابتعاث سوف يكون متاحًا حتى يوم الخميس الموافق 16/2/1440 هجرية.