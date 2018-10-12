نموذج إعفاء المتوفين من قروض البنوك المتبقية من خلال موقع وزارة المالية السعودية

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إعفاء المتوفين من قروض البنوك، قدمت وزارة المالية السعودية نموذج إعفاء المتوفين من القروض المتبقية عند بعض البنوك في السعودية، وبشكل محدد إعفاء قروض بنك التسليف بالمملكة، والإعفاء من القروض المتبقية للمتوفيين لدى صندوق التنمية العقاري، وصندوق التنمية الزراعي، وهذا بناء على عدد من الضوابط التي قررتها وزارة المالية وشورط إتباع الخدمة الإلكترونية، والمعلومات المطلوب تواجدها داخل نموذج الإعفاء من القرض المتبقي على المتوفين.

إعفاء المتوفين من قروض البنوك

أعلنت وزارة المالية أن خدمة نموذج إعفاء المتوفى من القروض المتبقية عند بعض البنوك أو المؤسسات المالية بالمملكة، جاء ذلك طبقا للمرسوم الملكي الذي صدر تحت رقم أ/18 في تاريخ 20 ربيع أول 1432 هجرياً، وأعلنت عن مجموعة من المعلومات يلزم استكمالها داخل بيانات النموذج من أجل الحصول على الموافقة، وسوف نقدمها لاحقا بالإضافة إلى خطوات تقديم طلب إعفاء القرض المتبقي على المتوفين إلكترونياً.

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نموذج إعفاء المتوفين من القروض المتبقية

لقد أتاحت وزارة المالية 3 نماذج تحت إسم نموذج إعفاء المتوفيين من القروض المتبقية، إذ يتعلق أحد النماذج بطلب الإعفاء من صندوق التنمية العقارية، وأخر يتعلق بصندوق التنمية الزراعي، أما الثالث يتعلق ببنك التسليف و الادخار بالسعودية “بنك التنمية الاجتماعية في الوقت الحالي”، والشروط المطلوبة للتقديم بطلب نموذج إعفاء المتوفيين تشتمل على التالي:

1. نوعية القرض.

2. رقم الهوية الشخصية للمقترض.

3. اسم المقترض رباعي.

4. رقم الحفيظة.

5. مصدرها.

6. التاريخ.

7. رقم العقد.

8. وهل هناك شركاء في القرض أم لا.

9. مكان القرض.

10. اسم مقدم طلب القرض.

11. رقم الهوية ورقم المحمول لمقدم الطلب.

خطوات التقديم على طلب إعفاء المتوفين من القروض

تقدم وزارة المالية خدمة نموذج الإعفاء عبر موقعها الرسمي والذي يمكن الولوج إليه واتباع الخطوات وإدراج البيانات المطلوبة بناء على نوعية النموذج واسم البنك أو الصندوق الذي تم أخذ القرض منه.