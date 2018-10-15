ردود فعل غاضبة بتركيا بسبب قرار إطلاق سراح القس الأمريكي

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أعلن رئيس حزب الحركة القومية التركي وحليف حزب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان “دولت بهتشلي” عن غضبه الشديد إزاء القرار الصادر بشأن إطلاق سراح القس الأمريكي الذي قد تم احتجازه في أنقرة.

وأكد دولت بهتشلي قائلاً “إن حزب الحركة القومية يحترم قرارات القضاء التركي، إلا أن قرار الإفراج عن أندرو برانسون القس الأمريكي أدى إلى إيذاء الشعور الوطني”.

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وأكد قائلاً ” تلك المرحلة التي وصلنا إليها، حيث تم إطلاق سراح القس أندرو برانسون نتيجة ضغوط واستفزازات سياسية، رغم ثبوت تورطه في أنشطة مضادة لتركيا، ووجود علاقة تربطه بالتنظيمات الإرهابية، أمر مؤسف للغاية، فقد تم إطلاق سراحه في نهاية مرحلة مظلمة لا يمكن أن يوافق عليها أي إنسان يتمتع بضمير مستيقظ”.

ويجدر هنا الإشارة إلى أن القضاء التركي قد أصدر قرار يوم الجمعة السابق برفع الإقامة الجبرية عن القس الأمريكي أندرو برانسون ورفع قرار حظره من السفر، وهذا ما أدى إلى مغادرة القس فوراً للأراضي التركية.

وقد أثارت قرار المحكمة التركية بإطلاق سراح القس الأمريكي جدلاً كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي الإلكترونية، حيث أعلن عدد كبير من المعارضين لهذا القرار عن خضوع تركيا إلى قرارات العقوبات الأمريكية في حين وجد المؤيدين للرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن هناك تضارب وصعوبة بالغة في تفسير ذلك القرار.

وقد أعلن الرئيس التركي خلال وقت سابق أنه لن يقوم بإطلاق سراح القس الأمريكي ما دام ظل في منصبه، وعق سونار بولاط على قرار الإفراج عن القس قائلاً “لقد فازت الولايات المتحدة الأمريكية، وتلقت تركيا هزيمة ثقيلة”.

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