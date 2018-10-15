تفاصيل زيارة الرئيس السيسي لروسيا اليوم

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يتوجه اليوم رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي إلى الدولة الروسية في زيارة رسمية لمدة ثلاثة أيام، وسوف تتضمن فعاليات زيارة الرئيس المصري لقاء مع نظيره الروسي “فلاديمير بوتين” في قمة سوف تشهد تعزيز سبل التعاون بين جمهورية مصر العربية وبين الدولة الروسية في كافة المجالات.

كما تتضمن فعاليات الزيارة التنسيق والتشاور حول عدد من القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، وذلك في إطار الشراكة الدولية الاستراتيجية بين الدولتين والعمل على تعزيز العلاقات.

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كما سوف تتضمن الزيارة أيضا لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي مع دميتري ميدفيديف رئيس الوزراء الروسي، وعدد من كبار المسؤولين داخل الدولة الروسية من أجل بحث تعزيز سبل التعاون المشترك بين الدولتين سواء في العلاقات الدولية أو العلاقات التجارية والاقتصادية.

إلى جانب تعزيز العلاقات الشعبية والبرلمانية بين الدولة الروسية والدولة المصرية، ومن المقرر أن يلقي الرئيس المصري كلمة أمام “مجلس الفيدرالية الروسية” بموسكو، والتي تعد هي الغرفة الأعلى داخل البرلمان الروسي، وسوف تكون تلك هي المرة الأولى التي يلقى فيها رئيس دولة أجنبية كلمة أمام “مجلس الفيدرالية الروسية”.

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