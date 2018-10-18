الإستعلام عن الدفعة العاشرة من سكني 2018 والمستفيدين من البرنامج

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الإستعلام عن الدفعة العاشرة من سكني 2018، أعلنت وزارة الإسكان بالمملكة العربية السعودية عن المستفيدين من برنامج سكني 2018 الدفعة العاشرة، من المعلوم أن هدف البرنامج هو تقديم 300 ألف خيار سكني وتمويلي للمستفيدين في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، وسوف نوافيكم من خلال المقال بكافة التفاصيل الخاصة ببرنامج سكني 2018 الدفعة العاشرة.

الإستعلام عن الدفعة العاشرة من سكني 2018

قامت وزارة الإسكان بالإعلان في نهاية سبتمبر الماضي عن مجمل عدد المواطنين المستفيدين من برنامج سكني الدفة التاسعة والتي شملت نحو 33472 مستفيد، لتبلغ أعداد الخيارات السكنية والتمويلية من برنامج سكني وحتى الدفعة التاسعة لنحو 215 ألف اختيار.

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اشتملت السنة الحالية على نحو 74700 قرض عقاري، إلى جانب 63222 أرض سكنية بالمجان للمستفيدين، و2584 وحدة سكنية مؤهلة للسكن، كما اشتمل البرنامج إلي الآن على 67367 وحدة سكنية مازالت تحت الإنشاء، وقد بلغ مجمل الخيارات السكنية والتمويلية منذ بدء العمل على هذا البرنامج سنة 2017، لنحو 500 ألف خيار، وسوف نوافيكم بكافة تفاصيل الدفعة العاشرة من برنامج سكني 2018.

تفاصيل الدفعة العاشرة من برنامج سكني 2018

أعلنت وزارة الإسكان عن كافة التفاصيل الخاصة بالدفعة العاشرة من برنامج سكني لسنة 2018 وهي كالتالي:

1. تشتمل الدفعة العاشرة من برنامج سكني على نحو 34,533 خيار سكني

2. تشتمل الدفعة العاشرة على 11705 وحدة سكنية تحت الإنشاء في كافة مناطق المملكة العربية السعودية.

3. تم تخصيص 11,928 أرض سكنية مجانا.

4. تشتمل الدفعة العاشرة على 2,600 وحدة سكنية جاهزة من السوق .

5. 8,300 قرض عقاري مدعوم الأرباح للمستفيدين من الصندوق العقاري.

الدفعة العاشرة من سكني 2018

الآن يمكنكم الاستعلام عن المستفيدين من الدفعة العاشرة من برنامج سكني، بعد إعلان وزارة الإسكان عن المستفيدين من البرنامج، حيث يمكن للمستفيدين زيارة الموقع الإلكتروني التابع لبرنامج سكني، ومعرفة أسماء المواطنين المستفيدين من سكني لهذا الشهر، والدخول إلي البوابة الخاصة بدعم سكني “إسكان” وأيضا الموقع الإلكتروني التابع لصندوق التنمية العقارية، لتكملة البيانات الخاصة بهم.