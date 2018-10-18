الإستعلام عن تأشيرة خروج نهائي برقم الإقامة عبر أبشر الجوازات موقع وزارة الداخلية

Advertisements

الإستعلام عن حالة تأشيرة خروج نهائي برقم الإقامة، تقدم المديرية العامة للجوازات بالمملكة العربية السعودية الكثير من الخدمات التي تخص العاملين بالخارج، ومن هذه الخدمات هو الاستعلام عن تأشيرة الخروج النهائي، وخطوات الاستعلام عن وافد برقم الهوية أو رقم الإقامة وهذا من ضمن خدمات التي يقدمها موقع أبشر التابع للمدرية العامة للجوازات، وسوف نوضح لكم طريقة الاستعلام عن تأشيرة الخروج النهائية، كما سنوضح لكم طريقة الاستعلام عن وافد برقم الهوية عبر موقع أبشر لتيسير الأمر على المقيم والاستعلام بصورة ميسرة من دون أخطاء.

الإستعلام عن حالة تأشيرة خروج نهائي برقم الإقامة

يمكنك الدخول إلى الموقع الإلكتروني المختص بخدمة الاستعلام عن تأشيرة الخروج النهائي إذ تستطيع الاطلاع على صلاحية التأشيرة وذلك عبر رقم الإقامة، كما تستطيع الاستعلام عبر رقم جواز السفر، كما يمكنك أيضا الإستعلام بواسطة رقم التأشيرة وذلك من خلال موقع مقيم، بواسطة الضغط على الرابط واختبار القائمة المنسدلة القيمة الأولى وهناك خياران وهما الاستعلام عن صلاحية التأشيرة عبر رقم الإقامة أو الاستعلام عن طريق رقم التأشيرة كما في الصورة الموضحة أسفله.

Advertisements

استعلام عن صلاحية الإقامة

الآن يستطيع المقيم الاستعلام عن صلاحية الإقامة عبر الدخول إلى موقع مقيم وذلك من خلال رقم التأشيرة أو رقم الإقامة وكتابة البيانات بصورة صحيحة سواء الإسم أو تاريخ ميلاد، حتى يستطيع الموقع إخراج نتيجة سليمة تحدد ميعاد انتهاء صلاحية التأشيرة والتي يلزم مراجعتها قبل نهاية ميعاد التجديد مع مراعاة إن كانت إقامة مؤقته أو إقامة سنوية إن كان المقيم من العاملين بأحد الأعمال بالسعودية.

الاستعلام عن تأشيرة خروج وعودة

كما يمكن للمقيم الإستعلام عن تأشيرة خروج وعودة وذلك عبر الدخول إلي موقع أبشر الإلكتروني، حيث يتيح الموقع الكثير من الخدمات التي تخص المقيمين بالسعودية من الاستعلام عن تأشيرة الخروج والعودة وذلك بواسطة الولوج إلي الموقع السالف ذكره وإدراج البيانات المطلوبة، والتي تخص رقم هوية الكفيل في الخانة المختصة لذلك، رقم رخصة الإقامة للمقيم، وإدراج الرموز المرئية بصورة صحيحة، كما يجب ادراج أحد الرقمين سواء رقم التأشيرة أو رقم جواز السفر وبعد التأكد من إدراج البيانات المطلوبة بصورة صحيحة، بعدها يقوم المستعلم بالضغط على كلمة عرض كما وضحنا سابقا من خلال الصور.