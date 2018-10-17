هيلاري كلينتون تنجو من موت محقق

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نجت المرشحة السابقة للرئاسة الأمريكية ووزيرة الخارجية الأمريكية السابقة ، هيلاري كلينتون ، من موت محقق اليوم الأربعاء الموافق 17 أكتوبر من العام الحالي 2018 ، بعد أن اصطدمت سيارتها بأحد الأعمدة الخرسانية في الشارع ، في ولاية نيو جيرسي الأمريكية.

وأذاع راديو «صوت أمريكا» ، خبرا ذكر فيه أن هيلاري كلينتون ، كانت تستقل إحدى سيارات جهاز الخدمة السرية ، الذي يتولى حماية الشخصيات الأمريكية المهمة ، حين تعرضت للحادث.

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وأضاف راديو «صوت أمريكا» في النبأ ، أن هيلاري كانت تجمع تبرعات لصالح السيناتور بوب مندنديز ، مرشح الحزب الديمقراطي ، في انتخابات الكونجرس عن ولاية نيوجيرسي الأمريكية.

من جانبه ، نفى المتحدث الرسمي باسم جهاز الخدمة السرية الأمريكي ، الذي يتولى حماية الشخصيات الأمريكية المهمة في الولايات المتحدة الأمريكية ، تعرض هيلاري كلينتون لأي إصابات نتيجة الحادث.